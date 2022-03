Dramaet fortsætter i Esbjerg.

Esbjerg-fansene skabte en voldsom ballade, da de fik afbrudt opgøret mellem Esbjerg og Lyngby hele to gange på grund af, at fansene kastede med fyrværkeri ind på banen.

Urolighederne fortsatte da fansene forlod Blue Water Arena efter kampen, som Esbjerg tabte med hele 0-3.

»Hvordan det er sket, kan jeg ikke fortælle mere om lige nu, men der har været uro efter kampen uden for stadion. Vi har indtil videre anholdt et par fans,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Henrik Sønderskov til B.T.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Under kampen var der ikke politi til stede på stadion. Her stod klubbens egne sikkerhedsfolk for at dæmme op for tilskuerurolighederne.

»Som jeg har hørt det, havde vi ikke politi på stadion. Ved store slagsmål vil vi selvfølgelig komme derind, men når der er tale om problemer med pyroteknik, er det klubbens egne sikkerhedsfolk, der tager sig af problemerne,« siger vagtchefen.

Inden kampen var der også et massivt politiopbud af Esbjergs fans.

Det skyldes, at der var varslet en fanmarch, som politiet fulgte på vej til stadion. Her var der ifølge politiet ikke noget at berette om.

Angående urolighederne efter kampen, kan Syd- og Sønderjyllands Politi ikke sige mere om situationen på nuværende tidspunkt.