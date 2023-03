Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den verdensberømte realitystjerne Kim Kardashian har bragt lidt af en forbandelse med sig, da hun var et smut forbi fodboldeuropa.

Først kunne hun sammen med sin næstyngste søn Saint, som hun har med eksmanden Kanye West, se Arsenal ryge ud af Europa League torsdag, da det engelske storhold tabte efter en straffesparksafgørelse til portugisiske Sporting.

Søndag havde Kim Kardashian igen taget Saint med ud for se fodbold, hvor de på Parc des Prince skulle se hjemmeholdet PSG spille mod Rennes i Ligue 1.

Til trods for, at verdensstjernerne Messi og Mbappe var med fra start for det franske mesterhold, måtte de skuffende se sig besejret med 0-2 på eget græs.

Foto: FRANCK FIFE Vis mere Foto: FRANCK FIFE

Flere fodboldfans havde det efter kampen sjovt med at kalde Kim Kardashians tilstedeværelse for en forbandelse, efter de to store hjemmebanefavoritter løb ind i et par skuffende nederlag.

'Kim Kardashian er forbandet. Hver kamp, som hun kommer til, taber hjemmeholdet,' skriver en Twitter-bruger. 'Kim Kardashian-forbandelsen fortsætter. Bed for PSG,' skriver en anden.

Til trods for nederlaget til Rennes er PSG stadig komfortabelt foran i Ligue 1, hvor de fører med ni point ned til Marseille på andenpladsen.

Kim Kardashian og sønnen Saint havde medbragt en Neymar-trøje til kampen, men de måtte selvfølgelig se skuffede til på tribunen, da den brasilianske stjerne har en ankelskade, som holder ham ude resten af sæsonen.