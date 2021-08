Der er en ny superstjerne i London.

For 28-årige Romelu Lukaku skifter fra Inter til de forsvarende Champions League-mestre fra Chelsea.

Det bekræfter klubben på sin hjemmeside.

'Velkommen hjem,' skriver Chelsea desuden i et opslag på Twitter, hvor klubben har delt en video af dens nye belgiske stjerne.

Welcome home, @RomeluLukaku9. #LukWhosBack pic.twitter.com/P43CAIVqfU — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 12, 2021

Det er dog en gammel kending, som de blå fra London henter. Romelu Lukaku har nemlig tidligere spillet i Chelsea fra 2011 til 2014, inden han skiftede til Everton efter et kort lejeophold i West Bromwich Albion.

Efterfølgende røg den store angriber dog en tur til Manchester United, inden turen til sidst gik videre til Inter, hvor han nåede at være holdkammerat med Christian Eriksen.

Ifølge flere engelske medier har Chelsea betalt hele 855 millioner kroner for belgierens underskrift.

Returen til Chelsea betyder samtidig, at Romelu Lukaku sætter rekord for en samlet transfersum i en karriere. I alt er den belgiske angriber nemlig blevet handlet for 2,4 milliarder kroner.

I Milano-klubben blev det til et enkelt mesterskab, da han i sidste sæson kunne løfte trofæet i den bedste italienske fodboldrække, hvor han bankede hele 24 Serie A-mål ind for klubben.

I Inter står Lukaku noteret for 64 mål i 95 kampe.