Der er optimisme på Vestegnen – og nu er der måske godt nyt på vej forud returopgøret mod Red Bull Salzburg i Champions League-kvalifikationen.

Brøndby tabte knebent 1-2 i det første playoffopgør tirsdag aften på et mål i sidste minut, men det holder stadig alle døre åbne for de danske mestre, der kan drømme videre om Champions League-millionerne.

Nederlaget kom efter en flot præstation, hvor Brøndby-træner Niels Frederiksen måtte undvære hele seks mand – Christian Cappis, Mathias Greve, Sigurd Rosted, Tobias Børkeeiet, Thomas Mikkelsenog Josep Radosevic – på grund af corona.

Dem regner han med at se igen, når Salzburg kommer til Brøndby i næste uge.

»Udgangspunktet er, at jeg forventer, at alle, der har været ude med corona til den her kamp, er til rådighed i returkampen,« siger Frederiksen på pressemødet efter opgøret.

Og selvom det blev til et nederlag i sidste øjeblik, er Frederiksen optimistisk. Salzburg dominerede hele opgøret, men statistikken bliver ikke lige så meget i østrigsk favør i næste uge, lover Frederiksen.

»Hvis du kigger på Salzburgs kampe, er der stor forskel på, når de spiller hjemme eller ude. Vi ved, det bliver noget helt andet med vores fans i ryggen, og vi kommer også til at spille anderledes. Vi greb det med vilje an på en lidt simpel – nogle vil måske kalde det primitiv – måde. Men en klog og en fornuftig måde,« siger han og fortsætter:

»Vi vil gribe det an anderledes, når vi er på hjemmebane. Ingen tvivl om det, når vi har vores fans i ryggen. Man behøver ikke altid at have bolden mest eller have flest skud på mål for at vinde en fodboldkamp, men jeg tror, det bliver en meget lige kamp på Brøndby Stadion i næste uge,« siger Brøndby-træneren, der peger på, at mestrene sluttede kampen med otte akademispillere på banen.

Én af de unge, der brillerede, var keeper Mads Hermansen, der kom på overarbejde.

»Det er en fornøjelse at følge Mads, men det er også en fornøjelse at følge alle de andre. De viser, hvad de er lavet af,« lyder det fra Brøndbys enlige målscorer Mikael Uhre, der var glad for at komme på tavlen i et så stort opgør.

»Det betyder noget at få det gjort på en lidt større scene, det betyder rigtigt meget for mig,« siger Uhre.

Brøndby møder Red Bull Salzburg på onsdag klokken 21. Inden da står de over for OB i Superligaen i weekenden.