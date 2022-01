Bejlerne står i kø. Men hvordan ender jagten på Andreas Christensen?

Lige nu peger alt på, at den danske landsholdsforsvarer er færdig i Chelsea senest til sommer, hvor hans kontrakt med Champions League-vinderne løber ud.

Ifølge B.T.s kilder er Andreas Christensen, som frit kan forhandle med andre klubber, tæt på at være enig med FC Barcelona, som han gerne vil skifte til.

Men nu har en ny europæisk fodboldmastodont meldt sig på banen i jagten på 25-årige Christensens underskrift, som måske kan forpurre danskerens potentielle megaskifte til FC Barcelona.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

Ifølge den normalt meget velinformerede transferjournalist Fabrizio Romano lurer Bayern München på 'AC' i det, der kan blive en stor forsvarsstjerne-rokade på transfermarkedet i den kommende tid.

»Kilder i både Barcelona og Bayern fortæller mig, at begge klubber er meget interesserede i ham. Samtidig er der et kontraktudspil fra Chelsea, som danskeren dog fortsat afviser,« siger Fabrizio Romano på sin YouTube-kanal..

Foruden Andreas Christensen står også hans forsvarskollegaer i Chelsea Antonio Rüdiger og César Azpilicueta uden kontrakt til sommer, og kan således hentes gratis.

Det gælder ligeledes for Bayern Münchens store forsvarsjern Niklas Süle. Hvis den tyske mesterklub ikke kan blive enige med Süle, som rygtes til både Chelsea og FC Barcelona, skal de finde en erstatning.

Denne kunne være Andreas Christensen, melder Fabrizio Romano. Skifter danskeren til de tyske giganter, vil det i så fald kunne bane vejen for et Süle-skifte til Chelsea som 'AC'-erstatning eller til FC Barcelona.

Men her kan både Azpilicueta komme ind i billedet, mens Rüdiger også står med gode kort på hånden, hvis han ikke, ligesom det ser ud til at være tilfældet for Christensen, kan blive enig med Chelsea om en ny kontrakt.

I løbet af januars åbne transfervindue bliver vi forhåbentligt klogere på denne store mulige forsvarsrokade blandt Europas topklubber.