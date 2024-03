Tre bliver snart til fire.

Det afslører Nicolai Jørgensen og Theresa Kofoed på Instagram.

Parrets fireårige søn, Vincent, skal nemlig være storebror.

Både Nicolai Jørgensen og Theresa Kofoed har delt et billede på det sociale medie med teksten '#lillebror'.

Nicolai Jørgensen med hustruen Theresa Kofoed Jørgensen. De venter barn nummer to. Foto: Anthon Unger Vis mere Nicolai Jørgensen med hustruen Theresa Kofoed Jørgensen. De venter barn nummer to. Foto: Anthon Unger

»Det er længe siden … og noget er blevet bagt,« skriver de.



På billeder kysser Vincent sin mors mave.

Nicolai Jørgensen har ikke spillet en fodboldkamp siden maj 2022, og han har været klubløs siden afskeden med FC København samme sommer.

Den 33-årige fodboldspiller har dog ikke officielt stoppet karrieren.

I sommeren 2023 fortalte han, at han ville takke 'ja', hvis der kom et brandtilbud om at vende tilbage til banen.

Nicolai Jørgensen og Theresa Kofoed blev gift i sommeren 2017.