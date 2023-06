Det sidste år har været noget usædvanligt for fodboldspilleren Nicolai Jørgensen.

Den tidligere FCK-profil har nemlig ikke haft nogen klub, og derfor har hverdagen også været markant anderledes fra det, han nærmest altid har været vant til.

»Nu har jeg lige haft et år uden fodbold, som har været lidt specielt. Nu må vi se, hvad der sker her til sommer. Jeg trives heldigvis super fint i livet ved siden af, men hvis der kommer et brandtilbud, man ikke kan sige nej til, tager vi den op igen,« siger Nicolai Jørgensen til B.T., der møder ham til Fodboldfondens velgørenhedsgalla.

Hans seneste kontrakt var med F.C. København, som han spillede for et halvt år i foråret sidste år.

Kontrakten blev dog ikke forlænget, og siden har den tidligere landsholdsangriber stået uden klub.

En noget anden situation, end den han har været i store dele af sit liv.

»Det har været lidt op og ned. I starten skulle vi lige finde os selv i det, og jeg skulle lige finde mig selv og finde ud af, hvad der skulle ske. Jeg er begyndt at læse en del og har forberedt mig på, hvis det bliver som det er lige nu, så er jeg klar til det. Overordnet har det været positivt, og jeg har haft meget tid til familie, venner, jeg har dyrket nogle andre hobbyer, så det har været kanonsjovt at prøve. Vi har haft et godt år,« siger Nicolai Jørgensen.

En ny klub kan godt komme på tale. Men det kan også være, det slutter her.

Nicolai Jørgensen har senest spillet for FCK. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det kan lige nu gå begge veje. Når man går et år ud af fodbold, sker der ting og sager. Overordnet er jeg glad for, jeg har gjort det og set den anden side af livet. Det har været interessant,« siger Nicolai Jørgensen.

Med sig havde han sin kone, Theresa Kofoed Jørgensen, og for hende har det også været en omvæltning med en mand, der pludselig er meget mere hjemme.

Parret er flyttet hjem til Danmark og har brugt det sidste stykke tid på at renovere hus.

»Det er noget andet efter så mange år. Det har fyldt og dikteret hele vores liv. Et er at komme hjem efter mange år i udlandet og kunne være tæt på familie og venner igen, men så rent faktisk deltage i ting, fordi man ikke er væk hver weekend. Det tror jeg egentlig også, vi havde brug for,« siger hun.

Hun har været vant til at have mange dage alene hjemme, når der har været fodbold og rejser på programmet.

»Nu er han der rigtig meget,« griner Theresa Kofoed Jørgensen og fortsætter:

»Vi har også bare kunnet få lov at finde os selv i en ny verden, skabe et hjem. Pludselig er tingene mere stabile, end at man hele tiden er rodløs. Det har været ret fedt, så vi har haft det rigtig godt."