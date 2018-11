Fodboldspilleren Nicklas Bendtner opgiver at anke sin dom på 50 dages fængsel for vold mod en taxichauffør.

Det oplyser Statsadvokaten for København på Twitter.

Samtidig oplyses det derfor også, at Statsadvokaten dropper den kontraanke mod Nicklas Bendtner, som de ellers meldte ud i forrige uge.

Det vil derfor sige, at byrettens dom på 50 dage er endelig, og Nicklas Bendtner skal dermed i fængsel.

Nicklas Bendtner blev den 2. november dømt for at have brækket kæben på en københavnsk taxichauffør på vej hjem fra byen natten til den 9. september.

Ifølge den 30-årige fodboldstjerne handlede han i selvforsvar, da taxichaufføren forsøgte at overfalde Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorff. Retten fandt dog ikke belæg for dette og valgte derfor at idømme Rosenborg-angriberen de omtalte 50 dages ubetinget fængsel.

Fængselsdommen fik ingen konsekvenser for Nicklas Bendtner hos hans norske klub, Rosenborg. Klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, forklarede, at klubben tog afstand for vold og hændelsen - men at de forsvarede Nicklas Bendtner som person.

Taxichaufføren var selv sigtet i sagen for forsøg på udøvelse af vold. Det blev han dog frifundet for, mens han til gengæld fik en bøde for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven.