Cristiano Ronaldo er tilbage i Manchester United. Og sikke et comeback. Med to mål spillede han en hovedrolle i 4-1-sejren over Newcastle.

Old Trafford kogte over i jubel, og det samme gør internettet også i ren og skær begejstring over portugiserens retur til engelsk fodbold.

Ronaldo stod for målene til 1-0 og 2-1 i sine første mål for United, siden han forlod klubben i 2009 til fordel for Real Madrid.

Her er et udpluk over nettets jubel:

'Han er tilbage!'

'Sex er fedt, men at se ham tilbage på Old Trafford er for vildt'

'Ronaldo-vanvid!'

'Sikke en legende'

'I må aldrig afskrive ham'

Ronaldo kom tilbage til United denne sommer, efter han blev løst fra sin kontrakt i Juventus, som han har spillet for siden 2018.

Fra 2003 til 2009 tørnede han ud for United i første omgang, hvor han blev hentet til fra portugisiske Sporting. Det var efter en venskabskamp mellem de to klubber, at englænderne anført af daværende manager Alex Ferguson fik øjnene op for den senere verdensstjerne.

Ronaldo repræsenterede siden Real Madrid i sine storhedsår, hvor han vandt Champions League fire gange. Med United vandt han foruden en Champions League-titel tre mesterskaber, og måske tilføjer han og United et fjerde til rekordbøgerne efter hans comeback.

Klubben fører i hvert fald Premier League med tre sejre og en uafgjort i sæsonens første fire kampe.