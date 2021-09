Lionel Messi har ikke fået den bedste start for sin nye klub, Paris Saint-Germain.

Det første mål lader fortsat vente på sig, og søndag så han yderst forarget ud, da han blev pillet ud med et kvarter tilbage af opgøret mod Lyon. Nu er der så mere dårlig nyt for den argentinske verdensstjerne.

En MR-scanning tirsdag morgen viser nemlig, at han har pådraget sig nogle skrammer på knæet. Dermed kommer han ikke i aktion, når den franske storklub onsdag skal i aktion mod Metz i Ligue 1. Det oplyser PSG på deres hjemmeside.

»Lionel Messi, der fik et slag på sit venstre knæ imod Lyon, gennemgik tirsdag formiddag en MRI-scanning, der bekræftede skrammer på knoglen. En opfølgende undersøgelse bliver igangsat om 48 timer,« skriver de.

Sådan så det ud, da Messi søndag blev skiftet ud efter 75 minutter. Foto: FRANCK FIFE Vis mere Sådan så det ud, da Messi søndag blev skiftet ud efter 75 minutter. Foto: FRANCK FIFE

Der meldes endnu ikke noget om omfanget af skaden.

Udskiftningen af den lille tekniker i søndagens kamp mod Lyon fik efterfølgende meget opmærksomhed, hvor billeder af en tydeligt irriteret Messi gik sin gang hos diverse store medier.

På det tidspunkt stod der nemlig 1-1 på resultattavlen, og PSG jagtede en sejr. En sejr, der da også kom i hus, selvom Messi måtte se til fra bænken.

Situationen fik også cheftræner Mauricio Pochettino til at reagere.

»Jeg forstår situationen. Prioriteten er altid spillerens bedste. Med de oplysninger vi havde, mente vi, at det var det bedste for ham (at blive udskiftet, red.). Store mestre vil altid være på banen. Jeg er ikke overrasket,« sagde han blandt andet efter 2-1-sejren.

Udover onsdagens kamp mod Metz spiller PSG lørdag mod Montpellier, inden de får besøg af Manchester City til et brag af en Champions League-kamp næste tirsdag.