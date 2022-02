»Jeg får ikke penge for det. Og det har jeg ikke fået for de her ture til Qatar.«

Sådan lød det klart og kontant fra fodboldspilleren Nadia Nadim, da hun mandag morgen sad i studiet på 'Go' morgen Danmark' og svarede på spørgsmål om sin omdiskuterede tur til Qatar i december.

Men nu kan B.T. fortælle, at der var tale om en løgn – eller i bedste fald en omgåelse af sandheden.

B.T. har via kilder fået bekræftet, at den 34-årige danske stjerne nemlig står til at modtage et beløb på 5.000 dollar – svarende til lidt over 32.000 danske kroner – for sin optræden på WISE-topmødet i ørkenstaten, der er vært ved VM i herrefodbold senere på året.

WISE-topmødet er et årligt uddannelsestopmøde, der har til formål at fremme innovative uddannelses- og videnskabsprojekter.

Nadim har altså endnu ikke modtaget pengene for sin optræden, og derfor kunne hun også teknisk set svare nej til, hvorvidt hun havde modtaget betaling for det, der gennem de sidste syv uger har trukket mange overskrifter i danske medier.

Igen har Nadim-lejren valgt at benytte sig af en efterhånden velkendt strategi: tavshed. Derfor har B.T. heller ikke i denne omgang kunnet få svar på flere centrale spørgsmål.

Nadia Nadim talte blandt andet ved den afsluttende ceremoni til WISE-topmødet, ligesom hun også var en del af en 'spørg mig om alt'-session, hvor en mindre gruppe kunne få svar på alt, de ville vide om den danske fodboldstjerne.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det fortæller en talsmand fra Auditoire, der er det kommunikationsbureau, som stod for at hyre Nadia Nadim til WISE-topmødet.

»Nadia Nadim er en personlighed, som vi havde udvalgt i forhold til hendes personlige historie. At hun var flygtning, at hun er kommet langt inden for fodbolden, at hun læser medicin. Hun har en personlig historie, som gav genklang i forhold til årets tema. Det er en profil, som talte til os,« forklarer talsmanden til B.T.

B.T. er ligeledes bekendt med, at den danske landsholdsspiller fløj til Qatar på første klasse sammen med sin agent. Det har dog ikke været muligt at få bekræftet, hvorvidt fly- og hoteludgifter er betalt af egen lomme eller af WISE.

Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck, har til B.T. tidligere fortalt, at WISE-topmødet var en betalt optræden. Også på Twitter har han forklaret, at stjernen fik betaling for sin deltagelse. Men over for B.T. slog han også fast, at eventet ikke har nogen forbindelse til hverken Qatar eller den kommende VM-slutrunde.

Det bliver skudt ned af Stanis Elsborg, der er senioranalytiker hos Play The Game. En organisation, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt.

Topmødet er nemlig arrangeret af Qatar Foundation, der er stiftet af den tidligere emir i Qatar og hans anden kone, Sheikha Moza bint Nasser. Det var hende, der afholdt VM-talen for Qatar, da det fik værtskabet i 2010, og som nu sidder som formand i Qatar Foundation.

Derudover er Qatar Foundation med til at finansiere og udvikle flere af de byggerier, der er blevet lavet i forbindelse med opførelsen af VM – herunder også det stadion, der hedder Education City Stadium.

»Det er vigtigt at forstå, at Qatar i den grad er topstyret. Derfor kan man ikke bare tage WISE ud af ligningen og sige, at det ikke har en forbindelse til hverken styret i Qatar eller VM-slutrunden,« siger Stanis Elsborg og fortsætter:

»Udover emirens kone som bestyrelsesformand for Qatar Foundation, som står bag WISE, så består resten af den sekspersoners bestyrelse af fire mere fra den regerende Al Thani-familie. Så man kan ikke adskille den royale familie – altså statsmagten – fra WISE. Den forbindelse er klokkeklar.«

Under sit ophold i ørkenstaten besøgte Nadia Nadim sammen med sin agent også flere af de stadioner, der skal spilles VM-fodbold på i november og december. Samtidig har både agenten og også Nadim ad flere omgange delt opslag på sociale medier med hashtagget Qatar2022 og RoadtoQatar.

Alligevel afviser den danske fodboldspiller, at hun har været med til at tegne et glansbillede af den kommende VM-vært, der kritiseres voldsomt for dårlige forhold for migrantarbejdere og for brud på menneskerettigheder i forbindelse med slutrunden.

B.T. har ad flere omgange været i kontakt med Nadia Nadims agent, Michael Kallbäck. Han oplyser, at danskeren ikke kommer til at kommentere yderligere på sagen.

Han ønsker heller ikke at udtale sig til denne artikel.