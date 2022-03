I øjeblikket er DBU-formand Jesper Møller i Qatars hovedstad, Doha, hvor han deltager i den årlige FIFA-kongres.

Men han er ikke den eneste dansker i den varme ørkensol.

Også kvindefodboldlandsholdets udskældte stjerne Nadia Nadim er til stede i landet. Det fremgår af hendes Instagram-profil.

Dermed er hun retur i Qatar, efter hun i december kom i massiv modvind netop i forbindelse med et besøg i ørkenstaten, hvor hun blev beskyldt for at agere reklamesøjle for Qatar.

På hendes Instagram-story kan man se, at hun er i selskab med Ghanim Al-Muftah, der er en social mediepersonlighed fra Qatar, der gang på gang kritiseres for sin lemfældige omgang med menneskerettigheder. Al-Muftah var også en del af Nadims besøg i december.

'Velkommen til Doha,' siger han i storyen til Nadim. Senere kan man se Nadim iklædt en 'Qatar World Cup 2022'-polo.

Samme polo havde hun på under sit heftigt kritiserede besøg i Qatar i december, hvor hun blandt andet poserede på billeder ved FIFA Arab Cup med verdensstjernen David Beckham, der modtager et milliardbeløb for sin rolle som Qatar-ambassadør.

Siden har Nadim lagt endnu et billede op, hvor hun viser, at hun er til åbningsceremoni på det olympiske museum i Qatar. På billedet kan man se legenden Lothar Matthäus i baggrunden, der er i Qatar i forbindelse med VM-lodtrækningen fredag. Han var også en del af den famøse gruppe af legender – heriblandt Peter Schmeichel – der poserede med den russiske præsident, Vladimir Putin, under VM i 2018.

VM i Qatar, der afholdes i december, var også på dagsordenen under FIFA-kongressen tirsdag, onsdag og torsdag, hvor DBU-formand Jesper Møller deltog.



B.T. fik mulighed for at stille formanden spørgsmål efter kongressen via et online pressemøde. Og her var der ikke mange kommentarer at hente om Nadims åbenlyse flirt med Qatar.

I har længe sagt, I søger den kritiske dialog og ikke er enige i, at VM er placeret i Qatar. Nu kan jeg se, at Nadia Nadim er i Doha lige nu og er iført en Qatar World Cup-trøje. Hun har tidligere fået kritik for sine besøg i landet. Forpurrer det ikke lidt jeres forsøg på en kritisk dialog, hvis I har en aktiv dansk landsholdsspiller, der bliver brugt som reklamesøjle for slutrunden?



»Nej. Det gør det ikke. Det synes jeg også, at FIFA-kongressen giver udtryk for. Der var rigelig kritisk dialog. Det forstyrrer ikke.«

Hvad er din holdning til, at hun har været i Qatar og er blevet brugt som reklamesøjle?



»Det handler om enkeltstående personer. De må gøre op med sig selv, om de vil til Qatar eller ej. Det forstyrrer ikke vores kritiske dialog eller de diskussioner, vi har.«

Heller ikke når hun er aktiv dansk landsholdsspiller, en af jeres store stjerner og repræsentant for jer?

»Det forstyrrer ikke i forhold til den kritiske dialog, vi har med Qatar. Det gør det ikke.«

B.T. ville også gerne høre fra Nadim-lejren om det nye besøg i Qatar. Her er der dog ikke meget hjælp at hente.

Nadims agent, Michael Kallbäck, oplyser til B.T, at han på ingen måder ønsker at gøre os klogere på, hvad Nadim laver i landet.