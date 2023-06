Der er kun tre uger til, at de danske fodboldkvinder tager hul på VM-slutrunden.

Og det kan meget vel blive uden Nadia Nadim, der i september pådrog sig en korsbåndsskade – blot få måneder efter hun var vendt tilbage fra en tilsvarende skade.

I hvert fald spår den danske landsholdsspiller selv tvivl om sin deltagelse.

»Det er et godt spørgsmål. Jeg gør mit bedste, men jeg blev opereret i oktober, og det er urealistisk for mig at være fuldstændig fit til VM,« siger Nadia Nadim til CNN og fortæller, at hun vil være i form, hvis hun skal deltage ved VM.

Nadia Nadim kæmper lige nu med en korsbåndsskade. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Nadia Nadim kæmper lige nu med en korsbåndsskade. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg vil være en faktor. Jeg vil ikke bare være en del af det for at være en del af det. Jeg ved, at det er en smuk tanke, men sådan er jeg ikke. Hvis jeg skal være en del af noget, vil jeg være en faktor, og på nuværende tidspunkt er jeg ikke engang i fuld kontakt (med knæet, red.).«

Selvom landstræner Lars Søndergaard heller ikke vil udelukke Racing Louisville-spilleren, så erkender han, at det er meget tvivlsomt, at Nadim når at blive klar.

En erkendelse, hovedpersonen også selv har gjort sig.

Alligevel bevarer hun håbet.

»Det ligger langt væk lige nu, men nogle gange kan der ske mirakler. Jeg tror på det til sidste øjeblik, og vi må se, hvad der sker.«

Søndergaard udtager sin endelig VM-trup 30. juni. Første gruppekamp er mod Kina i Perth 22. juli. Herefter venter England og Haiti i indledende gruppespil.