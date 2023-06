»Det bliver et historisk stort salg for OB. Og for Superligaen er vi også helt oppe i wow-kategorien.«

Sådan lyder dommen fra B.T.s sportskommentator Lasse Vøge.

Tidligere fredag afslørede B.T., at OBs Yankuba Minteh er millimeter fra et skifte til Premier League og monsterklubben Newcastle.

Den 18-årige gambier sælges for cirka 50 millioner kroner – et enormt beløb for en klub som OB.

Yankuba Minteh 'blev allerede skiftet ud efter 32 minutter mod Horsens i sidste uge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Yankuba Minteh 'blev allerede skiftet ud efter 32 minutter mod Horsens i sidste uge. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Det er en transfer, som kilder alle de rigtige steder, hvis man elsker en god købmandshistorie,« mener Lasse Vøge.

»Vi taler om en spiller, der skulle igennem to prøvetræninger i OB, før fynboerne i sommer besluttede sig for at give ham en ungdomskontrakt. Og her 17 Superligakampe senere er verdens rigeste klub så klar til at smide et kæmpebeløb på bordet for gambieren med den helt ekstreme fart. Det er en flot historie.«

Allerede i sin første kamp for OBs førstehold gjorde den spektakulære spiller opmærksom på sig selv.

Med syv minutter tilbage af opgøret mod FCK i september blev Minteh sendt på banen. Tre minutter senere kom han på tavlen og blev matchvinder i kampen, der endte med en 2-1 sejr til fynboerne.

Siden er det blevet til yderligere tre mål og fire oplæg, og det har sendt kantspillerens værdi i vejret med raketfart.

Det kan betyde en markant ændring for OB, hvis man forvalter pengene rigtigt.

»OB har i årtier misundeligt måttet betragte, hvordan andre Superliga-klubber har lavet store flotte salg, som har distanceret fynboerne i kampen om at blive et stabilt top 6-hold. Nu har man endelig selv ramt jackpot – og det bliver meget spændende at se, hvordan fynboerne håndterer transfersuccessen og de mange millioner,« siger Lasse Vøge.

Yankuba Minteh kom til OB fra Steve Biko FC. Det er planen, at Newcastle lejer ham ud til en anden klub i den kommende sæson.

Som følge af det nært forestående salg er Minteh ikke i truppen til lørdagens kamp mod FC Midtjylland.