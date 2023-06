En af de mest opsigtsvækkende transfers i Superligaen er ved at gå i orden.

B.T. kan afsløre, at 18-årige Yankuba Minteh fra OB er yderst tæt på at blive solgt til verdens rigeste klub Newcastle. Købsprisen er ca. 50 mio. kr.

Ifølge B.T.s oplysninger planlægger Newcastle at leje ham ud til en anden klub i den kommende sæson.

Handlen er dog ikke endelig endnu, da der venter et lægetjek.

Ifølge OB så vil Yankuba Minteh ikke være i truppen, når OB lørdag møder FCM i superligaen.

»Det er en svær beslutning, men med de risici og muligheder der er i denne sag, har jeg konkluderet, at det samlet set er den bedste beslutning for OB, at han sidder over til kampen mod FC Midtjylland,« siger Björn Wesström, der er fodbolddirektør i OB.

Yankuba Minteh skiftede i august 2022 til Odense Boldklub, og han har siden spillet 17 kampe i den stribede trøje.

