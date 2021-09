Midt i sejrsjublen over den danske 2-0-sejr over Skotland i VM-kvalifikationen greb landstræner Kasper Hjulmand mikrofonen på pressemødet efter opgøret.

For selvom der var grund til smil og jubel efter endnu en stor aften i Parken, var der én mand, der manglede.

I optakten til landskampen kom det frem, at landsholdets målmandstræner Lars Høgh har fået et tilbagefald i sin kræftsygdom, og han var af åbenlyse årsager dermed ikke på plads til kampen mod Skotlland.

Derfor stoppede Hjulmand op midt i rækken af spørgsmål om triumfen, for han havde noget på hjerte, da han sendte en hyldest af sted til Høgh.

»Sejren vil jeg gerne dedikere til min gode ven og vores alle sammens Lars Høgh, som kæmper med tingene. Lars, vi sender al den positive energi, vi fik fra stadion i din retning. Vi tænker på dig, og du er med os derude,« siger Kasper Hjulmand, der inden hyldesten af Høgh jublede over atmosfæren i Parken.

»Jeg var rigtig glad for stadion og opbakningen. Vi vil ind på stadion og have en fest. Vi vil ind med fuld skrue. Der var rødt og hvidt over det hele. Alle var fans, det er ikke et teater, men et rigtigt fodboldstadion, hvor der bliver givet gas. Det er det hele værd, og det giver så meget. Vi giver noget tilbage, og det er dét, det hele handler om

Lars Høgh blev i 2018 ramt af kræft i bugspytkirtlen, og det er ikke første gang, han har haft et tilbagefald i sin sygdom. Han har tidligere været igennem en operation og flere behandlingsforløb. Og nu venter endnu ét for den tidligere landsholdskeeper og OB-legende.

Den danske sejr blev halet i land efter mål af Daniel Wass og Joakim Mæhle. Lørdag venter Færøerne på udebane i den næste VM-kvalifikationskamp, inden Danmark tager imod Israel i Parken tirsdag. Danmark fører sin gruppe med fire sejre i fire kampe og en målscore på hele 16-0.