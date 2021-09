Qatar-ekspressen buldrer videre. Danmark stormer mod VM efter endnu en stor aften i Parken.

2-0-sejren over Skotland blev grundlagt af et par magiske danske minutter, hvor først Daniel Wass og siden Joachim Mæhle bankede flotte mål i kassen.

Skotterne kom bedre med i opgøret derfra, men tæt på var de aldrig. Danmark kørte sikkert sejren i land, og efter VM-kvalifikationens første fire runder - med fire sejre til følge - begynder det at se rigtigt lovende ud.

Danmark fulgte op på EM-feberen.

Herunder finder du B.T.s dom over de danske spilleres præstationer mod Skotland:

Sådan giver B.T. karakterer 0 - Du betaler fansenes billetter

1 - Du skulle ikke have været på banen

2 - Du skal undgå spejlet i omklædningen

3 - Den har du selv glemt om en uge

4 - Godt gået, gamle!

5 - Fansene synger dit navn på vej hjem

6 - Wow! Du skal bades i champagne

Var skotterne i nærheden af hans mål? Det skete - men ikke tit. Foran sig havde den danske stjernekeeper et godt forsvar, som han kunne nyde i aktion, mens han dirigerede mellem stængerne. I alle lige-ved-og-næsten-situationer havde han fuld kontrol. En stille aften for Schmeichel - der viste klassen med en flot redning i de sidste minutter.

Efter de første ti minutter var der ikke meget, der tydede på, at Wass skulle blive målscorer. Han fik en skidt start - men så dukkede han op for enden af Højbjergs aflevering til 1-0. Forrygende headet ind af Valencia-backen, der spillede sig op derfra.

Køligheden selv. Han skabte skotterens bedste mulighed i første halvleg med en dårlig aflevering. Få sekunder efter havde han løbet bolden op, afværget faren og sat gang i et dansk angreb. Det siger vist det hele om Chelsea-forsvarsspillerens høje niveau. Satte sjældent en fod forkert.

Fik startpladsen i stedet for skadede Jannik Vestergaard. Den chance greb han i den grad. Gode indgreb, godt drev, god indsats. En fornøjelse for Hjulmand at smide en spiller ind, der holder niveauet på holdet.

Kort før pausen demonterede danskerne en skotsk dødbold, og så var der ellers high fives fra Kjær til sine forsvarsmakkere. Kemien i det bageste danske rækker virker nærmest harmonisk. Anføreren havde en rolig aften, men hverken Andreas Christensen eller Joachim Andersen var i tvivl om hans tilstedeværelse.

Meep - meep - Mæhle! Lækre driblinger, iskolde afslutninger og livlige jubelscener. Wow, det var vildt, da han satte Parken på den anden ende med sit mål til 2-0. Det udløste et jubelbrøl, der kunne høres hjemme i Østervrå. Når han får bolden ude i venstre side, så sker der altid noget.

Pierre, for faen. Du bliver jo bare ved. Sikke en sukkerbold til Daniel Wass. Storformen fra EM i det offensive kom frem nok engang. Nogle gange vil han lidt for meget, men han er hurtig tilgivet, for bolden får de andre sgu ikke. Kun til låns i ny og næ.

Makkerskabet med Højbjerg er en succesformel, der bliver ved med at virke. Vi så det under EM, og vi så det igen i Parken mod Skotland. Der er ikke en duel, han ikke opsøger eller et returløb, han misser. Krydr det med en veltempereret venstre pote, der stryger afleveringerne rundt på græstæppet, så har du opskriften på en publikumsyndling.

Skov Olsen fik chancen fra start i det offensive i Martin Braithwaites fravær. Og han var fuld af gåpåmod og ihærdige dribleture. Han er ikke bleg for at udfordre sin direkte modstander, og det gav pote ved 2-0-målet. Manglede lige det sidste, før det sprudlede for alvor.

Han gav de skotske forsvarsspillere masser af arbejde med en utrættelig arbejdsindsats. Meeen det haltede i det offensive, når det endelig gjaldt. Brændte en god mulighed undervejs og mistede lidt for mange bolde. En aften til glemmebogen.

Var det lige Michael Laudrup eller hvad? Det så altså sådan ud, da han chippede bolden ind til Joachim Mæhle. Mums. Skulle der ske noget offensivt, skulle det oftest gå igennem 'Damsinho'. EM var ikke blot en feberdrøm. Den er god nok. Danmark har en ny stjerne.

Indskiftere:

FCK-angriberen kom ind til de sidste 22 minutter, da sejren skulle spilles hjem. Han løste sin opgave uden at gøre det store væsen af sig. Fungerede fint i samspillet i det offensive.

Klappet ind til sin landsholdsdebut, hvor han fik de sidste fem minutter.

Karakter: UB

Backen fik de sidste fem minutter på banen.

Karakter: UB

Kom ind i de sidste minutter af opgøret.

Karakter: UB

Fik lov at røre græsset i Parken til stor jubel fra fansene til allersidst.



Karakter: UB

Det virker til, at den danske landstræner kan gøre lige, hvad han vil i øjeblikket med det danske landshold. Systemet var, som vi bedst lærte det at kende under EM. Så hvorfor ændre noget dér? Fra bænken kunne han nyde, at fraværet af EM-spillere som Jannik Vestergaard, Martin Braithwaite og Kasper Dolberg ikke gjorde det store. Afløserne trådte i karakter. Hjulmand har fat i den lange ende.