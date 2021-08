Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?

Det er der sikkert rigtig mange personer over hele verden, der har spurgt sig selv om de seneste dage.

Og spørgsmålet er også fuldt forståeligt.

For på overfladen ser den franske storklub Paris Saint-Germain (PSG) ud til at være på kant med et væld af fodboldlove, når de – som alt tyder på – henter den argentinske superstjerne Lionel Messi.

Og selv eksperter har svært ved at gennemskue, hvad der sker. Det forklarer Jesper Jørgensen, der er ekspert i fodboldøkonomi ved Deloitte.

»Jeg har også undret mig over, hvordan PSG kan hente Messi og så mange andre profiler i løbet af den her sommer,« siger Jesper Jørgensen.

»Men jeg kan ærlig talt ikke sige, hvordan det kan lade sig gøre, da PSG ikke har deres regnskaber offentlig tilgængelige. Så det er umuligt at gennemskue,« siger fodboldøkonomen.

I udenlandske medier som The Atletic og Daily Mail har man forsøgt at svare på, hvordan det kan være, at Qatar-ejede PSG i løbet af en enkelt sommer kan hente superstjerner som Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum og nu stjernen over dem alle, Lionel Messi, til deres hold, som i forvejen tæller løntunge superstjerner som Kylian Mbappé, Neymar og Angel Di Maria.

Det var en grådkvalt Lionel Messi, der på et pressemøde for få dage siden tog afsked med FC Barcelona. Foto: ANDREU DALMAU Vis mere Det var en grådkvalt Lionel Messi, der på et pressemøde for få dage siden tog afsked med FC Barcelona. Foto: ANDREU DALMAU

Forklaringen er ikke helt så simpel. Hæng på.

Først og fremmest er flere af sommerens indkøb – inklusive Messi – gratis at hente. Flere af spillerne stod uden kontrakt, så PSG er sluppet for at betale en anden klub en større transfersum.

Dernæst kommer, at UEFAs Financial Fair Play (FFP)-regelsæt, som siger, at en klub ikke må bruge flere penge, end den tjener, har været suspenderet for 2020 på grund af coronavirus.

Samtidig har man fra UEFAs side lempet på de potentielle straffe, når klubber bruger for mange penge, hvis klubbernes tab har været en direkte konsekvens af coronavirus. Om en tilføjelse af Messi til lønningslisten kan tilskrives corona, må de kreative bogholdere i PSG så i gang med at bevise.

Fans af den franske klub Paris Saint-Germain foran Parc des Princes-stadion i Paris. Her afventer de superstjernen Lionel Messis ankomst. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI Vis mere Fans af den franske klub Paris Saint-Germain foran Parc des Princes-stadion i Paris. Her afventer de superstjernen Lionel Messis ankomst. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

Yderligere skal man lægge det faktum til, at PSG i flere af de foregående år faktisk har haft succes med at få et overskud – det er dog svært reelt at vurdere, når man ikke kan se det underliggende regnskab og de sponsorpenge, som ejeren i form af staten Qatar har smidt i foretagendet.

Samtidig står klubben foran sine sidste betalinger for indkøb Neymar og Mbappé. Det vil løse klubben for to enorme udgiftsposter de kommende år. Og være en god del af vejen til at komme under loftet, som Financial Fair Play opsætter.

Således skal Messi komme til at tjene i omegnen 300 millioner danske kroner årligt. Det samme tal er lønningerne for resten af sommerens nyanskaffelser, minus Hakimi. Og det svarer nogenlunde til beløbet, man årlig betaler i rater for køb af Neymar og Mbappé.

Alligevel ser det hele fortsat mystisk ud.

Lionel Messi omringet af fans i lufthavnen i Barcelona på vej til Paris. Foto: ALBERT GEA Vis mere Lionel Messi omringet af fans i lufthavnen i Barcelona på vej til Paris. Foto: ALBERT GEA

En række klubber har efter PSGs ageren på spillermarkedet da også været ude og brokke sig højlydt. Blandt dem er den tyske storklub Bayern München.

Her har sportsdirektør Hasan Salihamidzic på forhånd opgivet kampen om Messi mod de økonomiske muskler i Paris og store engelske klubber som Manchester City.

»Det var desværre ikke muligt. Vi har ikke forhandlet, og de summer, jeg hører, kan vi ikke forestille os at arbejde med i Bayern. I England har de fordelen af deres store tv-aftale, og så er der investorer, der pumper penge ind fra oven. Det er en kæmpe ulempe for os. Vi taler om FFP hver dag, og der forhandles i den europæiske sammenslutning af klubber,« siger han.

UEFA er da også opmærksom på situationen. Men her lyder svaret blot, at man ønsker at se nærmere på, om FFP skal ændres. Det bliver i så fald i samspil med sammenslutningen af europæiske fodboldklubber, ECA.

Her sidder PSGs stenrige ejer, Nasser Al-Khelaifi, i øvrigt i spidsen som formand.

På trods af den manglende gennemsigtighed i PSGs økonomi og mulige overtrædelse af FFP mener Jesper Jørgensen ikke, at reglen har været en fiasko, som mange udråber den til at være.

»Der er nogle klubber – herunder PSG og Manchester City – som har fået nogle rap over fingrene med store bøder. Så UEFA er ikke bange for at gå til storklubberne. Og lige om lidt forsvinder den suspendering af FFP-reglerne, som blev skabt på grund af corona, og så skal klubberne til at betale alligevel,« siger Jesper Jørgensen.