Der er endelig godt nyt om FCM-profilen Kristoffer Olsson, der stadig ligger i respirator.

For ifølge Arne Sandstø fra FC Midtjyllands trænerstab er tilstanden hos den svenske midtbanespiller, der 20. februar faldt om i sit eget hjem med en akut opstået sygdom relateret til hjernen, nu stabil.

Det siger han til NTB.

»I går (torsdag, red.) var der positive signaler på det, som er sket de sidste dage. Lægerne er tilfredse. Kristoffer er stabil,« lyder det.

FCM-træneren beretter ligeledes om nogle ekstremt vanskelige dage, som klubben gennemgår i øjeblikket.

»Det er naturligt, at der kommer en lidt mere lavmælt stemning, og at det præger hele stemningen i klubben. Kristoffer er en dreng, der har været i klubben længe og har DNA'et for Midtjylland. Han er sådan, som alle i Midtjylland vil have, du skal være,« forklarer Arne Sandstø videre.

FC Midtjylland møder fredag aften FC København, hvor alle på stadion opfordres til at tage del i en hyldest til svenskeren, som vil foregå i det ottende minut, fordi Olsson spiller med nummer 8 på ryggen.

De seneste dage har den midtjyske storklub lukket træningerne for fans og medier for at få ro i den svære situation, som klubben står i.

Torsdag oplyste FCM dog, at man vil være til rådighed for pressens spørgsmål efter fredagens storkamp.

Opdateres...