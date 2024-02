Efter nyheden om Kristoffer Olssons alvorlige tilstand har træningen været lukket - og det fortsætter.

FC Midtjyllands dygtige midtbanespiller faldt for en uge siden om i sit eget hjem med en akut opstået sygdom relateret til hjernen, og det blev også meddelt, at han ligger i respirator.

Onsdag fortalte FCM, at alle i klubben er dybt berørte over den svenske landsholdsspillers situation, hvorfor træningen var lukket for tilskuere og presse.

Torsdag er der igen lukket, meddeler klubben.

»Af hensyn til spillernes forberedelser afvikles torsdagens træning ligeledes bag lukkede døre. Dansk og international presse vil have mulighed for interviews i mixed zone efter fredagens kamp på MCH Arena.«

De møder fredag aften FC København, hvor alle på stadion, FCK som FCM-fans, opfordres til at tage del i en hyldest til svenskeren, som vil foregå i det ottende minut. Olsson spiller nemlig med nummer 8 på ryggen.

I forbindelse med den første meddelelse om Olsson fortalte FCM, at de og spillerens pårørende ønskede ro, men fredag vil repræsentanter for klubber så forsøge at sætte ord på den triste situation.

Et hold af medicinske eksperter arbejder på højtryk for at stille en diagnose, så den rette behandling kan igangsættes.

Svenskeren har været omgivet af sine nærmeste familie siden indlæggelsen, og dele af superligaklubbens stab har også besøgt fodboldspilleren, lød meldingen onsdag.