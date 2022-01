Mere og mere tyder på, at Christian Eriksen har fundet sin nye klub.

For det normalt velinformerede medie The Athletic skriver nu, at alt er på plads mellem den danske landsholdsstjerne og Brentford.

Ifølge mediet har Premier League-klubben og Eriksen forhandlet alt på plads, og det eneste der nu mangler er det obligatoriske lægetjek.

Derudover skulle Eriksen være gået med til en kontrakt på seks måneder med mulighed for at forlænge et år. Desuden skulle Brentfords lønstruktur ikke være blevet brudt, lyder det.

Christian Eriksen faldt om med hjertestop under EM-kampen mod Finland tilbage i juni, hvilket også betyder, at danskeren ifølge Athletic skal igennem et særligt grundigt lægetjek, det skal godkendes af en sportskardiolog og samtidig skal både FA og Premier League godkende aftalen, før han endegyldigt kan kalde sig Brentford-spiller.

Christian Eriksen fortalte selv tidligere på måneden i et interview med DR, at han drømmer om at vende tilbage på topniveau, og at hans store mål er at komme med til VM i Qatar i december.

Han trænede ifølge Telegraaf med ungdomsholdet Jong Ajax fredag, og her var de unge spillere ifølge mediet meget imponerede af danskerens 'bemærkelsesværdigt høje niveau'.

Ender destinationen med at blive Brentford, får Christian Eriksen en træner, han kender særdeles godt fra især ungdomsårene. Klubben har som bekendt Thomas Frank som cheftræner, en træner der også har et godt forhold til den danske landstræner Kasper Hjulmand.

Samtidig får Eriksen også nogle velkendte ansigter som holdkammerater, da klubben råder over intet mindre end ni danskere – heriblandt landsholdsspillerne Christian Nørgaard og Mathias Jensen.