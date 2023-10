Der hersker ingen tvivl om, at United har haft en svær start på denne sæson af Premier League.

For efter blot otte kampe ligger det engelske storhold kun på 10.-pladsen med 12 point.

Det har nu fået den engelske lokalavis Manchester Evening News til at kåre vinderne og taberne på holdet.

Om end beskrivelsen ifølge Manchester Evening News, kaldes for et tyndt udvalg, når det kommer til toppen, så er der alligevel én mand, mediet ikke kan gå uden om: Rasmus Højlund.

»Den unge dansker er under større pres for at præstere end nogen anden, når man tænker på hans pris, at han blev hentet ind før Harry Kane, og at han er den længe ventede angriber, men han har leveret varen,« skriver mediet.

Ifølge Manchester Evening News har de manglende scoringer båret præg af, at Højlund har haft elendig støtte fra sine holdkammerater.

»Alligevel arbejder han altid hårdt, og når noget falder hans vej, har han vist enorm kvalitet, styrke og hurtighed til at lave mål ud af ingenting. Hans andet mål mod Galatasaray var sublimt, og han har været det eneste lyspunkt indtil videre.«

Men hvor Manchester Evening News hylder Højlund rangerer mediet også de tre stjerner: Marcus Rashford, topscoren Casemiro og målmanden Andre Onana som holdets store tabere.

Efter sin bedste sæson mangler den engelske angriber sit dræberinstinkt og hans selvtillid er som »forduftet«, vurderer Manchester Evening News.

Den nyindkøbte målmand Andre Onana lander også på listen grundet dyre fejl i flere opgør.

Fejl som har gjort den tidligere danske United-målmand, Peter Schmeichel, bekymret.