Efter en sommer i ro og fred med familien, går Christian Eriksen fodboldfremtid ind i en ny fase.

Siden den danske landsholdsstjernes kollaps med hjertestop under EM-kampen mod Finland den 12. juni, har Eriksen holdt sig ude af søgelyset, og fået ro til at komme sig af sine italienske klub, Inter.

Men muligvis allerede i dag lander Christian Eriksen i Milano for at mødes med sine holdkammerater på Inters træningsanlæg og tale med Inters bosser og nye træner, Simone Inzaghi, for første gang ansigt til ansigt på siden den frygtelige dag i Parken.

Det skriver La Gazzetta dello Sport, som fortæller, at en snak om fodboldfremtiden, som fortsat er usikker, også er på dagsorden, når Eriksen lander i Milano - måske allerede i dag, men i hvert fald inden for de næste dage.

Foruden et gensyn med holdkammeraterne venter der Christian Eriksen flere dage med nye grundige indledende undersøgelser af hjertet, for at Inters læger og fynboen selv kan blive klogere på, hvad der fik hans hjerte til at sætte ud midt under EM.

Det er nemlig det afgørende for næste skridt i forhold til at snakke fremtid for Danmarks 10'er, som på Rigshospitalet fik indopereret en såkaldt ICD-enhed i brystet, en slags pacemaker.

Blandt andet er det vigtigt - hvis det overhovedet er muligt - at få fastslået om det var en virus i hjertet, som var årsagen, eller om der var tale om en hjertefejl.

Uanset udfaldet er undersøgelserne, som ligner dem, Eriksen fik på Rigshospitalet i juni, er det uvist, om den 29-årige midtbanestjerne overhovedet ønsker at fortsætte karrieren efter den grimme hændelse.

I hvert fald kan det blive svært at få grønt lys til at spille videre i Serie A for Inter, har den tekniske videnskabelige komité i Serie A oplyst, hvis han skal beholde ICD-enheden.

I protokollen Cocis 2017, som lægerne i Italien bruger til at vurdere, om der kan gives tilladelse til at dyrke sport ved hjertesygdomme, står det beskrevet, at der ikke kan gives tilladelse til at dyrke sport, hvis man har indopereret en ICD-enhed, når der er tale om en sport med risiko for traumer.

La Gazzetta dello Sport nævner, at såfremt Eriksen kan og vil fortætte karrieren, men ikke kan få tilladelse til at spille i Inter, så er Holland, hvor han tidligere har spillet, eksempelvis en mulighed.

Og ender det eksempelvis i det scenario, at Christian Eriksen ønsker at stoppe karrieren, så er der mulighed for, at Inter kan få kompenseret den værdi, deres danske spiller har - 18 millioner euro - via forsikringen.

Men det er at foregribe begivenhedernes gang. For først gælder det altså gensyn med Inters stab og spillere og ikke mindst nye undersøgelser med Inters medicinske stab og de italienske læger.

Og det kan faktisk tage op til 6-8 måneder, før de har det fulde billede af Eriksens tilstand, skriver avisen.