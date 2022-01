Christian Eriksen er begyndt at træne med hold. I sin gamle klub Ajax.

Det skriver det hollanske medie Telegraaf.

Ifølge mediet deltog den danske den danske stjernespiller i træningen hos ungdomsholdet Jong Ajax i sin gamle klub fredag, efter han i ugen forinden havde spurgt om lov til at træne med en enkelt dag.

Telegraaf skriver også, at de unge Ajax-spillere var forbløffede over Eriksens 'bemærkelsesværdige høje niveau'.

Det er i så fald første gang, at Christian Eriksen spiller fodbold på hold, siden han i sommer faldt om med hjertestop under Danmarks åbningskamp ved EM.

Siden har Eriksen som bekendt fået indopereret en ICD-enhed i brystet, men den måtte han ikke spille med i Italien, og kontrakten med Inter blev ophævet.

I januar fortalte Eriksen, at han vil genoptage karrieren, og han er nu på klubjagt.

Danskerens overordnede mål er at komme med til VM for Danmark. Det understreger han her i begyndelsen af januar i sit første og eneste interview, siden han faldt om i Parken.