15 millioner euro – eller 111 millioner kroner.

Det er angiveligt, hvad det kommer til at koste West Ham at få den danske landsholdsspiller Martin Braithwaite til klubben.

Og noget tyder på, at et skifte kan være på trapperne.

Ifølge det spanske medie Sport er Barcelona og London-klubben nemlig blevet enige om prisen for EM-spilleren

Foto: KOEN VAN WEEL Vis mere Foto: KOEN VAN WEEL

Der er dog stadig et stykke, skriver mediet. For de personlige detaljer mellem danskeren og West Ham er ikke på plads – i hvert fald ikke endnu.

Mediet skriver, at Braithwaite ikke er tilfreds med det nuværende tilbud, men hvis West Ham forbedrer lønvilkårene, kan et skifte komme på tale.

Braithwaite spillede en stor rolle på det danske landshold under det forgangne EM, hvor Danmark nåede hele vejen til semifinalen på trods af en mareridtsagtig start på slutrunden, da Christian Eriksen faldt om med hjertestop i åbningskampen mod Finland. Danskeren kom undervejs på tavlen i 4-0-sejren over Wales i ottendedelsfinalen til Barcelona i 2020 efter en stærk periode hos Leganes.

Braithwaite har en kontrakt med Barcelona frem til 2024, men spørgsmålet er, om han når at indfri hele den periode – eller om der venter et skifte til England og Premier League, selv om hans agent for bare halvanden uge fastslog, at danskeren bliver i det spanske:

»Martin Braithwaite spiller i den største klub i verden, han arbejder med en af de største trænere i verden (Ronald Koeman, red.). Fra dag ét indtil nu er alt gået over al forventning i forhold til spilletid i Barcelona og trivsel i klubben, og han er meget glad. Han var en af de bedste spillere ved EM med nogle utrolige statistikker, og han vil fortsætte i Barcelona,« lød det dengang fra Hasan Cetinkaya overfor B.T.