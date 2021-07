Et kondom kan bruges til mange ting.

Åbenart også som remedie, når man jagter OL-guld.

Det har den australske kajakroer Jessica Fox i hvert fald givet et bevis for.

Fox har gang i et stort OL, hvor hun allerede har vundet bronze og senest guld, og derfor kræver det, at man har udstyret i orden.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

På Instagram afslører hun, at et kondom kan spille en afgørende rolle i processen. Her kan man se, hvordan kondomet bruges til at reparere hendes kajak.

'Jeg vil vædde med, at du aldrig vidste, at kondomer kan bruges til at reparere en kajak,' skriver hun og tilføjer:

'Meget elastisk, meget stærkt. Det giver karbon en fin finish,' lyder det videre, hvor man kan se, at kondommet hjælper til på spidsen af kajaken.

Og tricket må have hjulpet, for Fox kunne i hvert fald hænge en guldmedalje om halsen, efter hun triumferede i slalom kajak.

Foto: WU HONG Vis mere Foto: WU HONG

Hendes forældre, Richard Fox og Myriam Fox, har begge selv deltaget ved OL i kajakdisciplinen. Moren vandt bronze for Frankrig i 1996 i Atlanta, mens faren missede medaljerne i 1992 for England.

»Det er svært at sætte ord på. Mine forældre har været nogle inspirerende rollemodeller og givet mig stor støtte,« siger hun og fortsatte:

»De er begge OL-atleter og har begge misset guldet på grund af straffe, så vi er alle påvirket af det følelsesmæssigt. At vinde i dag, det er en sejr for dem. Det er en sejr for hele vores familie,« sagde Fox efter sin triumf ifølge flere medier.

OL slutter 8. august.