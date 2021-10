Der blev detoneret en regulær bombe, da det blev meldt ud, at Lionel Messi stoppede i FC Barcelona.

Men den blev endnu større, da Paris Saint-Germain annoncerede, at man havde sikret sig den argentinske superstjernes kontrakt.

Selv profiler internt i klubben havde aldrig forventet at se Messi i PSG.

En af dem var den franske superstjerne Kylian Mbappé. Det fortæller han i et stort interview med franske L'Équipe.

Neymar (tv.), Lionel Messi (i midten) og Kylian Mbappé udgør på papiret en vild angrebstrio. Foto: ALAIN JOCARD Vis mere Neymar (tv.), Lionel Messi (i midten) og Kylian Mbappé udgør på papiret en vild angrebstrio. Foto: ALAIN JOCARD

»Nej, jeg havde aldrig forestillet mig, at han ville komme her. Han er en af de få spillere, som jeg havde i kategorien 'Umuligt, at jeg kommer til at spille med ham'. Jeg troede, han aldrig ville forlade Barcelona, og jeg nyder ethvert øjeblik med ham. Man må ikke glemme, at det er et privilegium,« siger den franske målscorer.

Den 34-årige Messi har inden tilgangen i PSG kun spillet i FC Barcelona, hvor det blev til mere end 750 kampe og 670 mål.

I PSG er det indtil videre kun blevet til en scoring, men det gør det ikke mindre vildt, mener Mbappé, der havde det lidt på samme måde, da PSG hentede Neymar i 2017.

»Messi er dog på et andet niveau. Det er utroligt at tænke på, at den eneste anden klubtrøje, han har båret, er FC Barcelonas. Vi bliver nødt til at forstå, at det er helt ekstraordinært,« siger han.

Det store interview med den 22-årige Mbappé kommer i kølvandet på en vild sommer for PSG, men også en vild nedtur for det franske landshold.

Mbappé og resten af 'Les bleus' blev slået ud af Schweiz i EMs ottendedelsfinale, og her brændte Kylian Mbappé det afgørende straffespark.

Efter hændelsen, som den unge angriber kalder for et mørkt punkt i karrieren, har han været målløs over de ting, han har været udsat for.

»Det, der chokerede mig, er, at jeg blev kaldt abe på grund af et straffespark,« siger Mbappé, som havde et møde med fodboldforbundets formand efter hændelsen.

Kylian Mbappé og Frankrig møder Belgien i Nations League-semifinalen torsdag aften.