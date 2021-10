Den franske superstjerne Kylian Mbappé kom for alvor i vælten for lidt over en uge siden.

En frustrerende kamp for PSG-spilleren kulminerede, da han blev skiftet ud mod Montpellier og sendte en tilsvining i retning af sin holdkammerat, den anden superstjerne Neymar.

»Den idiot spiller ikke bolden til mig,« kunne man læse på den stiktossede Mbappés læber fra bænken, da han så Neymar lægge op til PSGs 2-0-mål mod Montpellier.

Nu bekræfter Mbappé i et stort interview med med L'Équipe, at han rent faktisk sendte den voldsomme kommentar i retning af den brasilianske PSG-stjerne.

Det er denne situation, der fik Mbappé til at svovle over Neymars manglende aflevering.

Mbappés ord opstod efter, at han tidligere i kampen følte sig overset af Neymar, som ikke spillede ham ved en stor målchance.

Den 22-årige Mbappé mener dog ikke, at der er noget usædvanligt ved udtalelsen, og nedtoner alvoren i det.

»Disse ting sker hele tiden i fodbold.«

»Vi har allerede udvekslet en hel del ord som dette førhen, og det vil fortsætte, fordi vi ønsker at vinde. Bare vi ikke begynder at bære nag til hinanden,« mener han.

Mbappé fortæller yderligere, at han straks tog fat på Neymar efter sin udtalelse, så de kunne snakke det igennem og løse problemet.

Til trods for balladen har mandskabet fra Paris har vundet samtlige kampe i den franske liga... indtil man i weekenden mødte den tidligere FC Nordsjælland-spiller Kamaldeen Sulemana.

Han var nemlig i hopla og lagde op til et mål, da han og klubben Rennes besejrede PSG 2-0.

Mbappé har indtil videre scoret fire mål efter ni Ligue 1-kampe, mens Neymar kun har scoret et.

Manden, der er så store forventninger til, Lionel Messi, har endnu ikke fået det hele til at klikke og står noteret for et enkelt mål i fem kampe i alle turneringer.

Den franske storklub Paris Saint-Germain har været gennem en vild sommer, hvor klubben hentede en lang række stjernespillere.

Ud over Messi er den tidligere Real Madrid-anfører Sergio Ramos hentet til holdet, ligesom PSG har sikret sig målmand Gianluigi Donnarumma, forsvarspilleren Achraf Hakimi, backen Nuno Mendes samt den tidligere Liverpool-profil Georginio Wijnaldum.