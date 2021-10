Den danske fodboldfest skal nok komme til Qatar i 2022.

For selvom den kommende VM-værtsnation har været udsat for en masse kritik de seneste måneder, så er danske fans klar til at tage turen til landet for at støtte Danmark ved den enorme fodboldbegivenhed næste vinter.

Det fortæller Jonathan Witt til B.T. Han er Head of Sports Travel hos Travel Sense, som vil arrangere rejser til Qatar om cirka 13 måneder.

»Jeg kan godt sige, at der er en stor interesse. Der var allerede mange danskere, som skrev sig op hos os, lige efter Danmark havde kvalificeret sig til VM,« siger han og fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der har selvfølgelig været meget snak om Qatar, men hypen er så stor omkring det her landshold, at der kommer til at være en masse, som tager afsted. Det er jeg slet ikke i tvivl om.«

Jonathan Witt tilføjer, at Travel Sense er officiel samarbejdspartner med DBU. Det betyder, at samtlige rejser til Qatar vil ske efter Dansk Boldspil-Unions regler og vilkår. Desværre er der et lille problem.

»Det positive er, at de otte stadions er placeret i en radius af en times kørsel fra hinanden. Problemet er dog, at det er svært at booke hotelværelser i Qatar.«

Og det er ikke kun hos Travel Sense, at de oplever interesse for næste års VM i Qatar. Historien er nemlig den samme hos Best in Life, hvor Henrik Elmholdt skal arrangere rejser til sit niende verdensmesterskab i fodbold.

»På nuværende tidspunkt har vi fået en 20-30 henvendelser. Det er faktisk meget pænt, hvis vi tænker på, hvor lang tid der er til, at VM begynder.«

Forventer du, at der kommer endnu flere danskere til, som månederne skrider frem?

»Uden tvivl. Det bliver måske ikke mange, mange danskere, men der skal nok være en del, som tager til Qatar. Jeg tror dog, at der ville være endnu flere, som tog afsted, hvis VM havde været afholdt i et andet land. Hvis det bliver sådan, så skyldes det nok alt den kritik, som der har været af Qatar.«

Henrik Elmholdt pointerer, at Best in Life har størstedelen af sine kunder i udlandet. Det kan være årsagen til, at der endnu ikke er kommet mere end omkring 30 henvendelser fra danske fans.