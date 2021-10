Ole Gunnar Solskjær har skaffet sig selv en ekstra livline i Manchester United.

For efter lørdagens overbevisende 3-0-sejr over Tottenham på udebane, tyder noget på, at den ellers så udskældte nordmand sidder lidt lunere i trænersædet, end han gjorde før opgøret.

Men ifølge den tidligere danske landsholdsspiller og nuværende ekspertkommentator Martin Jørgensen, er Solskjærs fremtid hos 'De Røde Djævle' stadig usikker, da den norske manager blot har fået lagt en midlertidig dæmper på kritikken.

»Han er en korkprop, og det er en utrolig evne, han har, men den er jo ikke langtidsholdbar. De vinder jo ikke mesterskaber på det her,« lyder det fra Martin Jørgensen.

Ole Gunnar Solskjær.

Inden lørdagens kamp havde Ole Gunnar Solskjær valgt at skifte formation, så der ikke var plads til spillere som Jadon Sancho, Mason Greenwood og Marcus Rashford i startopstillingen.

En beslutning, som dog viste sig at være et klogt træk, mener Martin Jørgensen:

»Han var klog, da han skiftede system, for her tog han en konsekvens af det, han har set. Og den beslutning gik ud over nogle spillere, som ellers er fremtiden.«

I stedet for at satse på unge kræfter til kampen mod Pierre-Emile Højbjerg og co. valgte den 48-årige United-boss rutinerede kræfter som Edinson Cavani og Cristiano Ronaldo i angrebet.

Begge stjerner kom da også på scoringstavlen, og den nye formationsændring så ud til at passe især Ronaldo særdeles godt.

Det er dog ikke noget, der kommer til at rette op på klubbens spillemæssige problemer, mener den tidligere landsholdsmålmand Peter Kjær.

»Det løser en masse problemer på den korte bane, men på den lange bane er der en masse udfordringer,« siger han.

Lørdagens kamp mellem Tottenham og Manchester United endte med en 3-0-sejr til sidstnævnte.

Foruden Cristiano Ronaldo og Edinson Cavanis mål blev Marcus Rashford ligeledes noteret for en enkelt af gæsternes scoringer.

