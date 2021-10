Champions League-kampen mellem Club Brugge og Manchester City udviklede sig efter kampen i en meget ulykkelig retning.

En 63-årig belgisk Manchester City-fan, kendt som Guido, bar på vej væk fra stadion et halstørklæde med klubbens skyblå og hvide farver, og det viste sig at få fatale konsekvenser.

På en parkeringsplads i byen Drongen ventede Guido på to venner, men inden de kom, dukkede nogle Club Brugge-fans op.

»En fan gik hen til ham og rev hans halstørklæde væk fra hans nakke. Da min far bad om at få halstørklædet tilbage, fik han et hårdt slag i hovedet, hvorefter overfaldsmændene flygtede og efterlod min far i kritisk tilstand,« siger Jurgen, som er Guidos søn, til mediet HLN.

Jurgen er også medformand i Manchester Citys belgiske fangruppe, Blue Moon Belgium, som også efter hændelsen har været ude at kommentere hændelsen på Facebook.

Foto: YVES HERMAN Vis mere Foto: YVES HERMAN

'Vi håber, at overfaldsmændene bliver fundet og straffet.'

'Vi er rundt i hele England og resten af Europa, og der er aldrig nogen aggressioner. Vi kommer til Belgien en enkelt gang, og så bliver man efterladt i kritisk tilstand,' skriver fangruppen.

Den 63-årige mand kæmper i øjeblikket for sit liv på et hospital i Gent, hvor han ligger i koma.

'Fortsæt med at kæmpe, far,' skriver fangruppen.

Kampen mellem Club Brugge og Manchester City endte 1-5 til udeholdet City.

Efterfølgende har Manchester City meldt ud om sagen.

»Alle i Manchester City er chokeret og ked af at høre, at der har været et angreb på en af vores fans efter Champions League-kampen i Brugge.«

»Vores tanker går ud til familien og venner af den belgiske fan, der er indlagt på hospitalet,« skriver de.