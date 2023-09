For første gang i 12 kampe stod Joakim Mæhle med den helt specielle følelse i kroppen.

Følelsen af at have sendt Danmark ud i jubel med en scoring for landsholdet. Men samtidig var det også noget helt andet, der fyldte efter 4-0 sejren mod San Marino.

»Det er jeg faktisk utrolig ked af,« lød det fra landsholdsfavoritten, da samtalen faldt på wingbackens tid i Atalanta.

Tidligere på ugen leverede Mæhle et sjældent ærligt interview i landsholdslejren, hvor han talte ud om en voldsom tid i Italien under træner Gian Piero Gasperini inden skiftet til Wolsfburg.

Joakim Mæhle scorer til 2-0 under EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og San Marino i Parken i København, torsdag den 7. september 2023 Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Træneren bestemte alt. Der var ikke rigtig nogen frihed. Jeg havde ingen tid til at nyde livet dernede,« sagde Joakim Mæhle blandt andet.

Men efter kampen mod San Marino trak stjernen lidt i land. Eller i hvert fald forklarede han, hvordan hans ord havde fået en anden ordlyd i de italienske medier.

Og det er netop det, der gjorde det 26-årige kardiomonster ked af det.

»Jeg har snakket med min gamle fysioterapeut i Atalanta, der har sagt, hvordan det er blevet oversat, og det er blevet oversat helt forkert. Jeg har bestemt ikke nogen kritik på Gasperini som træner på nogen måde. Jeg synes, han er en fantastisk træner og har nydt mine år dernede.«

»Så det har på ingen måde været nogen kritik, og det er jeg sikker på, de også ved dernede. Jeg har været super glad for at være der. Så jeg har været meget ked af den måde, det er blevet oversat på.«

Du sagde, du var blevet svinet til og sådan noget, var det ikke en kritik?

»Jo, men det er ikke en kritik af ham som træner, men en situation fra klubben, som jeg forklarede. Det var bare en af de situationer, hvor jeg blev spurgt til, om hvad det var der gjorde, at det var mentalt hårdt til tider. Jeg forklarede bare en situation, det var ikke noget rettet mod Gasperini som træner. Han er en fantastisk træner og har lavet rigtig, rigtig gode resultater med de hold, han har haft.«

Joakim Mæhle satte også punktum ved hele snakken om den kaotiske tid i Italien ved at forklare, at han følte sig misforstået.

»Jeg synes, det er blevet så misforstået og så forkert oversat. Jeg så også, nogen har oversat det til, at jeg havde sagt, det har været et fængsel,« siger Joakim Mæhle.

»Jeg blev spurgt, om det var et fængsel, og så svarede jeg nej. At jeg ikke ville nævne ordet fængsel på nogen måde. Men det er det kommet ud, og det er jeg faktisk utrolig ked af.«

Til gengæld er Danmarks nummer fem formentlig rigtig glad for, at hans arbejdsgiver nu hedder Wolfsburg og ikke Atalanta.