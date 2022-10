Lyt til artiklen

Der er kold luft. Meget kold luft mellem de to målmandsprofiler, Mathew Ryan og Kamil Grabara, i FC København.

Selvom løvernes målmandsduo af mange anses som Superligaens bedste, er deres forhold på ingen måde så rosenrødt og harmonisk.

Faktisk nærmere det modsatte.

»Med alle de erfaringer jeg har gjort mig med andre keepere, så er det her det mest iskolde jeg har prøvet,« siger Mathew Ryan til det australske medie Code.

Den australske keeper blev hentet til københavnerklubben, da Kamil Grabara røg ud med en slem hovedskade efter en kamp mod AaB tidligere på sæsonen.

Skaden kostede en operation og efterlod den polske keeper ukampdygtig i seks til otte uger.

Men for få uger siden gjorde Kamil Grabara comeback, og siden da har den 30-årige australier ikke set mange spilminutter.

Det iskolde forhold mellem de to konkurrenter til målmandsposten betyder også, at der kun er få ordudvekslinger de to i mellem. Og det ser altså ikke lige nu ud til, at de to hiver deres kærester med på dobbeltdate lige foreløbigt.

»Vi styrer uden om hinanden, men siger hej. Vi tager en samtale eller to på træningsbanen og komplimenterer hinanden ved en god redning. Men det strækker sig egentlig ikke meget mere ud over det,« fortæller Mat Ryan til Code, inden han fortsætter:

»Han har gjort det ret klart, at han ikke gør sig særligt umage med mig, så jeg gør mig heller ikke særligt umage den anden vej.«

Mathew Ryan så det grønne græs ved onsdagens pokalkamp mod Hobro, hvor de københavnske løver måtte kæmpe helt til straffesparkskonkurrencen, inden de fik afgjort kampen og gik videre.

Her reddede Mathew Ryan et af Hobros forsøg.