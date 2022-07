Lyt til artiklen

Det så særdeles voldsomt ud, da FC København-målmand Kamil Grabara måtte udgå i søndagens kamp mod AaB.

AaB'eren Mathias Ross og Grabara kæmpede om en bold, som Grabara kom først på, men i duellen hamrede de to hovederne sammen, og de to parter røg til jorden i særdeles skræmmende scener.

Grabara, der pådrog sig et sæbeøje af en anden verden, måtte udskiftes og blev siden kørt på hospitalet for yderligere undersøgelser, og nu skriver den polske målmand på Twitter, at han kommer til at sidde ude i den kommende tid.

»Bare så I ved det, så kommer I ikke til at se mig på banen i et stykke tid. Men vi mødes på Sektion 12 (FCK's stemningstribune, red.). I skal ikke bekymre jer,« lyder FCK-profilens meddelelse på Twitter, og på Instagram skriver han selv, at der er tale om flere brud i ansigtet.

Just to let you know, you won’t see me on the pitch for a while, but we’re going to meet at S12. Don’t worry guys — Kamil Grabara (@Kamil_Grabara1) July 24, 2022

Foto: Henning Bagger

»Næste 'story' bliver med en helt ny næse. Og et par andre knogler,« fremgår det i en såkaldt story på Kamil Grabaras profil på det sociale medie.

FC København meddelte tidligere på Twitter, at Kamil Grabara blev kørt på hospitalet, og klubben ville siden melde ud med nyt om målmanden, men endnu har FCK ikke meddelt yderligere.

Mens Grabara blev skiftet ud efter sammenstødet, så fortsatte Mathias Ross på banen - men han var også tydeligt medtaget af sammenstødet.

Ross fik en alvorlig forbinding på hovedet, men undervejs røg forbindingen af og afslørede et blødende sår i hovedbunden på AaB'eren.

Ikke desto mindre fortsatte AaB-forsvareren på banen i hele kampen, der endte 3-1 til FC København.