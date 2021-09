Målmand Robert Green har en lang karriere bag sig i den bedste engelske fodboldrække, hvor han har spillet for Norwich, West Ham, QPR og Chelsea.

Og de mange år mellem stængerne har haft sin pris for Green.

Forud for weekendens topbrag i England mellem Chelsea og Manchester City var Green på sidelinjen som ekspert, og her viste han konsekvenserne af de mange skud, han har reddet. Lillefingeren på højre hånd peger ikke længere i samme retning som resten af fingrene.

»En af de mest fundamentale ting ved ligaen er, at de bare skyder hårdere,« siger Green i interviewet, hvor de to eksperter og tidligere fodboldspillere Bobby Zamora og Jimmy Floyd Hasselbaink ser lettere forundrede ud over fingeren.

Greens finger er siden blevet kommenteret heftigt på de sociale medier, hvor fans både er chokerede over skaden, men også morer sig på bekostning af Green.

Han nåede 12 landskampe for England, men han huskes især for kampen mod USA ved VM i Sydafrika i 2010.

Her droppede han fælt.

'Hvordan har han nogensinde fået handskerne på?!'

'Der må være en måde at få den rettet på'

'Forestil jer, hvordan de havde set ud, hvis han faktisk havde reddet noget'

'Hvad er der dog sket?'

'Åh, gud'

41-årige Robert Green stoppede karrieren i 2019 efter en enkelt sæson på bænken i Chelsea, hvor han fungerede som tredjekeeper.