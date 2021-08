»Det er noget, der optager alle. Det er et kæmpe drama.«

Fortællingen om den argentinske superstjerne Lionel Messi skifte fra Barcelona til Paris Saint-Germain er en følelsesmæssig meget voldsom historie.

Det mærker den danske sportsjournalist Luna Christofi, der er i Spanien netop nu. Her møder hun mange ansigter, der ligner spørgsmålstegn og med tårer på kinderne.

»Det når ud i alle kroge og hjørner. Der er trillet mange tårer de seneste dage, og det er, som om det ikke er gået op for folk. Der er meget, som ikke giver mening, og selvom det gjorde, ville folk nok ikke kunne forstå skiftet alligevel,« fortæller Luna Christofi.

Luna Christofi fortæller, at Messis skifte er en følelsesmæssig meget voldsom historie for hende. Foto: Nikolai Linares

Det lyder dramatisk, og mange vil nok have svært ved at forstå den gigantiske sensation omkring en fodboldspillers klubskifte.

Men ifølge Luna Christofi er forklaringen på opmærksomheden fra hele verden simpel:

»Det er fordi, han er så stor. Det er ganske enkelt. Hvis nogen har været i tvivl om, hvor stor han er, så bliver der sat trykke streger under,« siger hun og uddyber:

»Hvis man ikke er interesseret i fodbold – og tillader sig at kalde sporten for en kunstart – så skal man forestille sig, at den allerbedste inden for kunst, eksempelvis musik, skuespil eller teater, forsvinder. Messi er den største nulevende inden for sin kunstart.«

Det var en grådkvalt Lionel Messi, der på et pressemøde for få dage siden tog afsked med FC Barcelona. Foto: ANDREU DALMAU

Og den dramatiske del gør da heller ikke sensationen mindre. Lad os spole tiden tilbage.

Da Lionel Messi var 10 år, var han kun 1,25 m høj, og man fandt frem til, at han led af delvis mangel på væksthormon. Derfor begyndte Messi i januar 1998 behandlingen, hvor han dagligt skulle give sig selv hormonindsprøjtninger.

Men behandlingen med hormoner var dyr, og det fik familien Messi til at rejse til Barcelona i 2000.

Prognoserne for hans behandling med væksthormon viste, at han ville nå en højde på 1,70 m, og i den sidste ende turde FC Barcelona ikke andet end at satse på det argentinske unikum.

Og siden da har 34-årige Messi været forbundet til den klub, som har investeret i og troet på ham.

»Man forbinder ham med klubben. Det er blandt andet derfor, at der er så meget drama. Han har skiftet den klub ud, som har været så forbundet med ham, og folk troede, at han altid skulle blive i Barcelona,« siger Luna Christofi.

Nu bliver PSG altså Messis kun anden klub i seniorkarrieren efter 17 sæsoner hos FC Barcelona.

»Det ryster ikke nogen her i Spanien. Man vidste godt, at det enten ville være PSG eller Manchester City. Og det ville være mere problematisk for Barcelona, hvis det var blevet City, som jo er en større konkurrent til dem,« forklarer Christofi.

Lionel Messi omringet af fans i lufthavnen i Barcelona på vej til Paris. Foto: ALBERT GEA

Ifølge hende går reaktionerne mere på klubben og dens præsident, Joan Laporta. Og så har mange opfattelsen, at La Liga har været med til at stikke en kæp i hjulet for forlængelsen af Messis kontrakt, som udløb 30. juni.

Både klubben og fodboldstjernen var nemlig enige om en ny kontrakt. Men den spanske ligas økonomiske regler – som blandt andet indebærer et lønloft – betyder, ifølge Barcelona, at den nye aftale ikke kan laves.

»Det er så komplekst. Jeg tror aldrig, at man vil få alt at vide i den her sag. Ja, det er et kæmpe drama,« fortæller Luna Christofi og afslutter:

»Messi vil blive et kæmpe savn i La Liga. Og så vil det helt sikkert også kunnes mærkes på markedsføringsværdien,« siger hun afsluttende.