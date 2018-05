Liverpool gjorde trods et 2-4-nederlag arbejdet færdigt mod AS Roma. Dermed er Mohamed Salah og co. klar til at tørne sammen med Real Madrid og Cristiano Ronaldo i Champions League-finalen.

Fuld fart over feltet og heavy metal-fodbold i lange baner.

Det bliver alt andet end kedeligt, når Cristiano Ronaldos Real Madrid-mandskab og Liverpool med Mohamed Salah i spidsen skal kæmpe om, hvem der skal øverst på fodboldtronen.

Liverpool har med en samlet 7-6-sejr efter 2-4 i aftes mod AS Roma i seminalen slået målrekord på vejen mod Champions League-finalen mod den spanske kongeklub, som jagter sin tredje triumf i mesterligaen i streg.

Mohamed Salah er finaleklar med Liverpool.

Oddsene på, at finalen i verdens største fodboldturnering for klubhold ender målløs må da også være ganske små. I hvert fald når man tænker på den fart, frækhed og farlighed, de to hold kommer til at stille til kamp med i Kiev den 26. maj.

Cristiano Ronaldo kender fodboldverdenen alt til. Og selv om han er blevet 33 år, har han fortsat sin vilde CL-målform fra de seneste sæsoner i år med imponerende 15 mål siden sommer.

Men aftenens samlede semifinalevindere over AS Roma, Liverpool, har også et es – eller snarere tre – i ærmet, som alle er kommet på de fleste fodboldfans’ læber i denne sæson.

Særligt den helt store sensation i europæisk fodbold, det ægyptiske målfænomen Mohamed Salah, som har scoret 43 mål, siden han skiftede til Liverpool i sommer, har stjålet overskrifterne.

Liverpool's Sadio Mane celebrates after scoring the 1-0 lead during the UEFA Champions League semi final, second leg soccer match between AS Roma and Liverpool FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 02 May 2018.

Sammen med makkerne Sadio Mané, den hurtige kantspiller, og den brasilianske 9’er Firmino, er det blevet til 29 mål i årets Champions League – det er flere end Bayern München scorede i hele turneringen.

Samtidig gør det fronttrioen til den farligste i Champions League-historien. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema og Gareth Bale scorede i 2014 28 mål for Real Madrid samlet, mens FC Barcelona-trioen Lionel Messi, Neymar og Luis Suarez året forinden lavede 27 mål.

Der gik da heller ikke mere end otte og et halvt minut, før en af profilerne fra Liverpool-angrebstrioen havde fået dræbt den smule spænding, der var tilbage af semifinalen på Stadio Olimpico i Rom.

Foto: JOHN SIBLEY Foto: JOHN SIBLEY

En amatøragtig og fatal fejlaflevering fra Radja Nainggolan, som spillede bolden lige i fødderne på en Liverpool-spiller, satte udebaneholdets verdensklasse-kontramaskine i gang, og det endte som så ofte i denne sæon med, at en af fronttrioens skarprettere – i dette tilfælde Mané - iskoldt udnyttede muligheden til scoring.

Efter en 5-2-sejr til Liverpool hjemme på Anfield i det første opgør, skulle der et mindre comeback-mirakel til, hvis AS Roma skulle gøre sig forhåbninger om en finaleplads. Og så var den brøler fra belgieren en iskold spand vand i hovedet på romerne.

De kom sig dog hurtigt, de undertippede italienere, og fik udlignet kort efter på et selvmål. Men selv ikke det boost var nok til at mandskabet for alvor kunne bringe liv i de spinkle finaleforhåbninger, for efter 25 minutter blev det også til 2-1 til Liverpool efter en hovedstødsscoring fra Georginio Wijnaldum.

Georginio Wijnaldum scorede til 2-1 til Liverpool.

Dermed kunne Premier League-stjernerne i stedet boltre sig i resten af kampen i den disciplin, der har bragt holdet så langt i årets Champions League-turnering: det heftige presspil og de medfølgende kontrastød.

Edin Dzeko udlignede fem minuter efter pausen. Det gav tro. Og håb. Og Nainggolan braget med fem minutter igen AS Roma foran med 3-2. Og i sidste sekund øgede han til 4-2 på et straffespark. Men mere blev det ikke til.

Med Liverpool samlede semifinalesejr er der nu lagt op til en lækkerbisken i Kiev den 26. maj, når to af de største klubber i fodboldhistorien tørner sammen.

Det er Liverpools første Champions League-finale siden 2007, hvor holdet med Daniel Agger tabte til AC Milan. De Røde vandt sidst turneringen i 2005.

Foto: JOHN SIBLEY Foto: JOHN SIBLEY

Genoplev kampen herunder: