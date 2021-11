Michael Laudrup havde ikke meget tilovers for Benfica-spilleren Gilberto tirsdag aften.

For undervejs i opgøret mod FC Barcelona fandt den brasilianske fodboldspiller ufine metoder frem, og det fik den danske fodboldlegende til at ryste på hovedet.

»Det skal jo give et gult kort, det der. Det er jo direkte pinligt,« lød det fra Michael Laudrup, der kommenterede kampen på Barcelonas hjemmebane, Camp Nou.

Årsagen til den kontante udmelding fra det 57-årige fodboldikon var, at Gilberto efter cirka 53 minutters spilletid lod sig falde voldsomt til jorden efter en episode med hjemmeholdets Jordi Alba.

Gilberto (tv.) i duel med Jordi Alba tirsdag aften. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Gilberto (tv.) i duel med Jordi Alba tirsdag aften. Foto: JOSEP LAGO

På tv-billederne kan man nemlig se, at den lill spanier blot giver Gilberto et mindre skub for at få ham væk fra bolden, da dommeren kort forinden havde dømt frispark til Benfica.

Det lille skub i brystkassen fik dog brasilianeren til at overreagere ved at kaste sig tilbage og herefter tage sig til hovedet liggende i græsset.

Alt imens stod Jordi Alba og de andre Barcelona-stjerner og så undrende til, mens de ikke helt forstod, hvad Gilberto havde gang i.

De to kommentatorer Carsten Sæbye og Michael Laudrup var dog ikke i tvivl: Gilberto havde fundet sit bedste skuespil frem i den situation.

Kampens dommer, russiske Sergei Karasev, lod dog som ingenting, og efter en kort diskussion satte han spillet i gang igen. Uden at uddele et gult kort til hverken Jordi Alba eller Gilberto.

I videoen øverst kan du se øjeblikket, hvor Michael Laudrup reagerer på Gilbertos skuespil.

