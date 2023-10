En af Danmarks største stjerner spillede noget under sit vanlige niveau i lørdagens 3-1-sejr over Kasakhstan.

Og det var der efter alt at dømme en forklaring på.

Landstræner Kasper Hjulmand afslørede nemlig, at Barcelona-stjernen Andreas Christensen, der normalt altid holder topniveau i bagkæden, måtte slide sig igennem de 90 minutter med en følelse af sygdom i kroppen.

Derfor var han tvunget til at kalde de ledende figurer i stammen på holdet, Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg og Christian Eriksen, til samtale på Parkens græs, da holdene gik til pause.

»'AC' måtte slide sig igennem kampen, og hvis vi skulle have skiftet ham ud i pausen, så ville jeg sætte dem ind i, hvad vi gjorde.«

»Jeg skulle have en melding på vej fra banen og ned i omklædningsrummet, om han kunne spille videre. Så det (samtalen på banen, red.) var, så de var klar på, at vi lavede om, hvis vi fik at vide, han ikke kunne spille videre,« fortæller Hjulmand.

Andreas Christensen har i denne sæson døjet med fysikken i Barcelona, men tidligere på ugen meldte han sig ellers i tiptop-tilstand.

Og det burde han være meget snart igen, mener Hjulmand.

»Det er ikke en skade, men det er en sygdomsfølelse i kroppen. Så forhåbentligt er han klar mod San Marino tirsdag,« siger Hjulmand, der allerede tidligere i kampen var tæt på udskiftninger.

For Danmark kom mildt sagt elendigt ud til opgøret i Parken, inden man mod slutningen af første halvleg scorede to mål og gik til pause 2-0.

»Efter 20 minutter sendte jeg tre mand til opvarmning, for jeg synes, det gik trægt, og Kasakhstan lykkedes med alt.«

»Det blev alt, hvad de gerne ville have, og vi spillede ikke hurtigt og fleksibelt nok.«

»Jeg var virkelig utålmodig i de første 20-25 minutter, og tænkte jeg måtte skifte tre mand. Men så skete der noget, hvor vi fik sat et par angreb sammen med mere flow i spillet,« siger Hjulmand og tilføjer:

»Vi vekslede spillet fra side til side, og det begyndte at løsne lidt, inden vi fik et dejligt mål på en standard, og så så det godt ud i slutningen af halvlegen, hvor vi også scorede et rigtig godt mål.«

»Anden halvleg startede rigtig godt, og vi lavede så det her fantastiske 3-0-mål.«

»Men så synes jeg, at der var to-tre minutter, hvor vi glemte at spille og at flytte stængerne. De fik et mål, men efterfølgende var der nogenlunde kontrol, hvor vi kunne have scoret flere mål.«

»Så en stensikker sejr - og en meget vigtig sejr, der gør, at det ser godt ud. Men der er også plads til forbedringer,« sig landstræneren, inden snuden vendes mod San Marino på tirsdag.

