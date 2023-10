Danmark fik revanche over Kasakhstan i EM-kvalifikationen.

Hjemme i en udsolgt Parken lykkedes det at vinde 3-1 over mandskabet, der ligger nummer 100 i verden, og som vandt det modsatte opgør med 3-2.

I en forfærdelig spillemæssig første halvleg for Danmark lykkedes det de rødhvide at score to gange lige inden pausen ved Jonas Wind og Robert Skov. Kort inde i anden halvleg scorede Robert Skov endnu en gang, inden Kasakhstan fik pyntet på resultatet på et mål af Yan Vorogovsky.

Resultatet er fint, men hvad med spillet? Det var chokerende ringe i første halvleg – især inden den halve time var rundet. Ingen af danskerne kunne være indsatsen bekendt, og især Kasper Dolberg var helt fra den. Angriberen, som på overraskende vis startede inde, selv om hans første træningspas med holdet først var onsdag pga. fødslen af hans tvillinger. Han var ikke engang indkaldt i første omgang, men kom med på afbud af Philip Billing. Men det var altså ikke kun Dolberg, som skuffede, det gjorde alle på nær Kasper Schmeichel.



Så kan Kasper Hjulmand sole sig lige så meget, han vil i resultaterne, der er rigtig meget i spillet, som slet ikke lever op til forventningerne.

1312 – det stopper ikke i dansk fodbold. Nogle fodboldfans er i direkte krig med politiet. For de uindviede står det for de fire bogstaver ACAB – All Cops Are Bastards. 1312 var efterfulgt af 'DBU, hvem tager nu regningen?' Det var et budskab til Disciplinærinstansen, som på det seneste har reageret på lignende bannere med store bøder til FC København, der har klaget over, at der ikke må være frie ytringer på tribunerne. Det var dog ikke længe, at disse bannere fik lov at stå, for vagterne i Parken var hurtige til at få dem pillet ned. Men der er ballade, og den er i lys lue.

De tre point baner i den grad vejen til Tyskland næste sommer. EM-billetten er meget tæt på at komme i hus, da Slovenien samtidig slog Finland og ligesom Danmark nu har 16 point efter syv kampe. Begge nationer har fire point ned til finnerne inden de sidste tre runder, så mon ikke vi tager den ene af to pladser til slutrunden? De næste tre point kommer med sikkerhed i land på tirsdag, når San Marino venter. Lilleputnationen har ikke engang scoret endnu i kvalifikationen.