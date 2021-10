Der blev festet til den helt store guldmedalje, da herrelandsholdet tirsdag aften sikrede billet til VM-slutrunden i 2022.

For efter at være blevet hyldet på banen af et propfyldt Parken, og da de mange tv-kameraer slukkede, begyndte festen for alvor nede i de danske fodboldstjerners omklædningsrum.

Det afslører landstræner Kasper Hjulmand dagen derpå på et pressemøde.

»Spillere, trænere og ledere blev hængende i omklædningsrummet og festede i et godt stykke tid,« siger han og tilføjer:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Der blev givet gas, og det var en stor forløsning for os efter de års slid. Vi nød øjeblikket, som vi har lært efter i sommer. Vi var fuldstændig til stede.«

Hjulmand fortæller dog, at han på et tidspunkt var nødt til at forlade festlighederne, da hans forældre stod og ventede udenfor.

»Jeg kørte hjem til min familie sammen med min mor og far, der var inde og se kampen,« fortæller han videre.

Men det var dog ikke, fordi den rød-hvide VM-fest stoppede af det grund. Tværtimod. For ifølge landstræneren fortsatte spillerne festen.

»Jeg ved ikke, hvad de gjorde, efter jeg gik, men spillerne lignede ikke nogen, der var på vej hjem i hvert fald,« forklarer Hjulmand med et smil.

Danmark kvalificerede sig tirsdag aften til næste års VM-slutrunde i Qatar efter at have besejret Østrig med 1-0.

Den danske backstjerne Joakim Mæhle stod for kampens eneste scoring, der sikrede Danmark førstepladsen i VM-kvalifikationsgruppen.

Kasper Hjulmand og co. mangler fortsat to kampe mod henholdsvis Færøerne og Skotland i VM-kvalifikationen, men sidstnævnte, der ligger på andenpladsen i gruppen, kan ikke nå at hente Danmark på den suveræne førsteplads.

VM i 2022 spilles fra 21. november til 18. december.