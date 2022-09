Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der bliver luftet beskidt vasketøj for tiden.

For nylig afslørede et af fodboldens mest omtalte par, at det var slut.

Ordene kom fra Wanda Nara, der har været både kone og agent for den argentinske angriber Mauro Icardi, der efter ophold i Inter og PSG nu huserer hos Galatasaray.

Hun fortalte, at bruddet var meget 'smertefuldt' og uddybede derpå:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Wanda nara (@wanda_nara)

»Jeg har ikke nogen kommentarer, og jeg ønsker ikke at give nogen form for detaljer om denne adskillelse.«

Der har været tavst fra Icardis side, men pludselig kunne han ikke holde sig i skindet mere, så han delte et lidet flatterende screenshot af en af deres besked-samtaler, hvor han kalder hende 'giftig'.

Man kan læse, at Wanda Nara spørger Icardi som hvor han er, og om han er alene, hvilket fodboldspilleren reagerer på ved at beskylde hende for at være 'giftig', og at hun ønsker at styre hans liv.

Hans Instagram-story blev hurtigt slettet igen, men Marca var blandt de medier, der fangede oplysningerne.

Det er kun en uge, siden Icardi lagde et billede op af sig selv med konen ved sin siden, mens hun har ryddet hele sin profil for billeder af ham. Læs mere om parrets historie her.