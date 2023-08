Selvom Spanien søndag blev verdensmestre for første gang nogensinde i kvindefodbold, var det en meget bizar episode, som løb med megen af opmærksomheden.

For da den nykårede spanske guldvinder Jenni Hermoso skulle modtage sin medalje, var det ikke kun guldet, at hun modtog på scenen.

Den spanske fodboldpræsident Luis Rubiales valgte nemlig at kysse hende på munden, som om du kan i videoen øverst i artiklen.

I første omgang sagde Jennifer Hermoso i en livevideo på Instagram, at hun ikke nød kysset. Senere kaldte hun det for en 'naturlig gestus.' De ekstremt mange negative kommentarer på de sociale medier efter episoden har dog fået Luis Rubiales til at komme med en officiel undskyldning:

RUBIALES pide PERDÓN tras su beso a Jenni Hermoso:



"Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer".



"Fue sin mala fe en un momento de máxima efusividad. Aquí lo veíamos natural, pero fuera se ha formado un revuelo". pic.twitter.com/K2HHo0ZxJz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2023

»Vi var i et historisk øjeblik, en af ​​de smukkeste dage i spansk fodbolds historie. Vi har arbejdet hårdt i forbundet og vi er meget stolte. Det er dog en kendsgerning, at jeg fortryder episoden mellem spilleren og mig. Jeg vil gerne undskylde for alt, hvad dette har forårsaget,« lyder det i en to minutter lang video med Luis Rubiales, som fortsætter:

»Vi har et vidunderligt forhold til hinanden, som jeg også har det med de andre spillere. Jeg ved det var forkert, må jeg dog indrømme. Det var uden dårlige intentioner i et øjebliks eufori. Her oplevede vi det som noget naturligt, der dog mundede ud i at skabe ballade. Det gik ud over fejringen og æren til holdet,« siger Luis Rubiales.

Jennifer Hermosos egen mor, Marisol Fuentes, har været ude at nedtone episoden, som har fået massiv opmærksomhed verden over.

»De er verdensmestre, resten er ikke vigtigt,« har moren udtalt til spansk tv.

Spanien vandt som nævnt for første gang nogensinde VM-finalen, da de sejrede med 1-0 over England på mål af Real Madrid-spilleren Olga Carmona Garcia.