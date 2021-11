Nuno Espírito Santo er meget tæt på at blive fyret som cheftræner i Tottenham.

Det skriver flere engelske medier i øjeblikket – eksempelvis The Telegraph.

Hvis Pierre-Emile Højbjergs træner bliver smidt på porten, vil han blot have stået i spidsen for Tottenham i 17 kampe. Portugiseren blev hentet i Wolverhampton i sommer.

Og han har ikke leveret varen i London. Nuno Espírito Santo har blot et pointsnit på 1,65 i sin tid som Tottenham-træner.

Foto: TONY OBRIEN Vis mere Foto: TONY OBRIEN

Derfor er der snart ikke mere tålmodighed i Premier League-klubbens ledelse. Og den er kun blevet mindre efter weekendens 0-3-afklapsning hjemme mod Manchester United.

Undervejs i opgøret begyndte Tottenham-fansene at vende sig mod deres træner. De buhede således i anden halvleg, da Nuno Espírito Santo valgte at skifte Lucas ud.

Hvis en fyring skulle blive en realitet, hvem skal så overtage trænersædet?

Hvis vi skal tro The Telegraph, bliver det den tidligere Chelsea- og Inter-træner Antonio Conte. Han kender Tottenham-direktøren, Fabio Paratici, særdeles godt. De to arbejdede nemlig sammen i Juventus for nogle år siden.

Antonio Conte, som har vundet mesterskaber med både Chelsea og Inter, var allerede kandidat til Tottenham-jobbet i sommer, inden Nuno Espírito Santo blev ansat. Her kunne parterne dog ikke blive enige.

Tottenham er i skrivende stund placeret som nummer otte i Premier League. Holdet er fem point efter fjerdepladsen, som giver Champions League-fodbold i næste sæson.