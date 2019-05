Ernesto Valverde har ikke tænkt sig at forlade jobbet i Barcelona frivilligt, selv om klubben floppede i CL.

I FC Barcelona er kun det bedste godt nok.

Derfor satte mange også spørgsmålstegn ved træner Ernesto Valverdes fremtid i klubben, efter at holdet ikke formåede at forsvare 3-0-sejren fra første Champions League-semifinale mod Liverpool.

I England blev Barcelona tirsdag ydmyget med et 0-4-nederlag og missede dermed finalen i den prestigefyldte turnering.

Men Valverde melder nu selv klart ud, at han har tænkt sig at blive og kæmpe videre med klubben.

»Jeg føler mig stærk og har det godt. Jeg er klar til at fortsætte og har ikke tænkt mig at gemme mig,« sagde Valverde ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag på et pressemøde forud for ligakampen søndag mod Getafe.

»Jeg har talt med præsidenten, og jeg har altid haft hans støtte, og han har også nu givet mig sin absolutte opbakning.«

»Når noget som dette sker, så føles det som om, at alting falder sammen, men vi kender denne verden. Man har lyst til at brænde alt ned til grunden, men i stedet må man føre tingene tilbage til orden,« siger Valverde.

Også sidste år røg Barcelona ud af Champions League, efter at have vundet den første kamp stort.

Da var det en 4-1-sejr over Roma hjemme, der blev vendt til et 0-3-nederlag i returkampen, og dermed gik Roma videre - dengang til semifinalen - på reglen om udebanemål.

Barcelona har allerede sikret sig det spanske mesterskab i denne sæson, og det er det ottende mesterskab til klubben i de seneste 11 år.

Selv om mesterskabet er i hus, håber Valverde, at klubbens fans vil bakke op om holdet søndag, når det spiller sæsonens sidste ligakamp på Camp Nou, selv om Barcelona skuffede fansene i Champions League.

»Vi er alle berørt af det store tilbageslag, men det er vores sidste hjemmekamp, og jeg ser det som en chance for at hjælpe holdet med at rejse sig igen. Vi skal forsøge ikke at kæmpe imod os selv, som er det, vores fjender gerne vil have,« siger han.

Der er dog stadig mere at kæmpe for i sæsonen for Barcelona, der har spillet sig i pokalfinalen, hvor holdet i slutningen af maj møder Valencia.

/ritzau/