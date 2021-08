Det var en voldsom kontrast, de danske landsholdsspillere rendte ind i for snart to måneder siden.

For efter en vanvittig EM-rejse, der bød på en uhyggelig oplevelse i Parken og en historisk semifinale, ventede der også en hverdag uden for landsholdsboblen.

Og her var det ekstremt svært for flere af de danske stjerner at parkere EM-oplevelsen, da de kom hjem til deres familier.

»Et eller andet sted prøver man at komme videre, men det er svært at fordøje så meget på så kort tid,« siger den 32-årige danske landsholdsanfører, Simon Kjær, tirsdag på et pressemøde og tilføjer:

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Det var underligt at løbe rundt på Wembley, og allerede aftenen efter sad jeg så hjemme på terrassen og spiste mad med min familie.«

EM-slutrunden startede som et sandt mareridt, da Christian Eriksen kollapsede med hjertestop i Parken.

Men Kasper Hjulmands mandskab imponerede herefter alt og alle ved at tage hele fodboldverdenen med storm. Og derfor sad hele oplevelsen også stadig i Simon Kjær, da han vendte hjem og blev genforenet med sin familie.

En tid, som han stadig har svært ved at sætte ord på:

»Den tid var underlig, og jeg måtte fortælle min kone, at jeg nok ikke var helt til stede de efterfølgende dage. Jeg skulle ind i en daglig rytme igen, hvor jeg også forsøgte at reflektere over tingene, vi oplevede under EM.«

Han er dog stadig ikke færdig med at reflektere over det. For oplevelsen, som den danske trup var igennem, fylder stadig en del i spillernes bevidsthed.

»Det var en sommer, hvor der skete så mange ting. Der er blevet grædt og grinet. Og det hele var meget intenst. En oplevelse, der vil sidde i os resten af livet, og det er på en måde også mærkeligt at være tilbage her i lejren – men også skønt,« forklarer Simon Kjær.

Ifølge anføreren er det enormt svært at bearbejde hele sommeren med nogen, der ikke var en del af holdet.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det kan være svært at snakke med folk om det, for det, vi har været igennem, er noget, vi har oplevet internt på holdet,« siger Simon Kjær og tilføjer, at det kan være svært for folk at forstå, hvorfor slutrunden stadig sidder i kroppen:

»Selvom folk griner, så er det ikke helt så simpelt at komme videre. Hvis vi havde haft en uge til at reflektere over det her i lejren, så havde det være godt.«

Det voldsomme skifte fra en historisk EM-semifinale til at skulle passe børn og handle ind i privaten er da også noget, landsholdsmakkeren Kasper Schmeichel kan sætte sig ind i:

»Det er en enorm omvæltning. Det kan du spørge alle spillerkoner og børn om, tror jeg. Vi er jo en lille familie her i lejren, og derfor er det da også skønt at være tilbage. Det er lidt, som om vi aldrig har været væk,« forklarer landsholdsmålmanden.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Han afslører derefter, at flere af spillerne havde brug for at se hinanden i sommerferien for at få talt om tingene:

»Vi mødtes efter og fik snakket lidt. Det gjorde vi, da vi fik fri og gik rundt i Danmark. Den glæde og taknemmelighed fra folk, vi modtog, har jeg aldrig oplevet før. Vi har opbygget noget, som vi havde håbet, dansk fodbold kunne bringe. Der findes derfor heller ingen bedre måde at holde fast i det på end med et fyldt Parken i morgen.«

Danmark møder onsdag aften Skotland i den første af tre VM-kvalifikationskampe.

Mandag var første gang, at de danske fodboldhelte mødtes efter EM-slutrunden.