Han har været et monster i forsvaret for både Chelsea og det danske fodboldlandshold, og det er noget, der bliver bemærket.

Andreas Christensen er et brandvarmt navn rundtomkring i Europa, og nu fortæller en kendt Barcelona-journalist, at klubbens nye træner, Xavi, har set sig lun på den dygtige dansker.

Han ønsker således at forstærke sin trup med 3-4 nye spillere, og her er 'AC' iblandt.

Det fortæller journalisten Gerard Romero, der har hele 260.000 Twitter-følgere, på sin Twitch-kanal.

Ifølge ham er den dårlige økonomi fortsat en stor forhindring for Xavi i forhold til at hente stjerner til klubben, men det kan vise sig at være til Andreas Christensens fordel, hvis han selv ønsker et skifte sydpå.

Danskeren har nemlig fortsat ikke forlænget sin kontrakt med London-klubben, hvilket betyder, at han fra sommeren 2022 vil kunne hentes kvit og frit. Det betyder samtidig, at han ifølge reglerne allerede fra 1. januar vil kunne skrive under med FC Barcelona.

Altså om under halvanden måned.

De seneste historier fra England lyder samtidig, at danskerens bagland bøvler med forhandlingerne om en ny aftale med Chelsea.

Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Foto: TOBY MELVILLE

En næsten færdigforhandlet ny kontrakt blev i sidste øjeblik ønsket ændret af danskerens lejr fra en femårig aftale til en på tre år, mens det også er blevet beskrevet, hvordan 'AC' skulle være utilfreds i forhold til et kontraktudspil, der ikke ville bringe ham helt til tops i lønhierarkiet.

Dermed begynder uret for alvor at tikke for Premier League-klubben, hvis ikke andre europæiske giganter skal begyndte at gå på rov.

Hovedpersonen selv blev ved seneste landsholdssamling spurgt ind til fremtiden, men her holdt han kortene tæt ind til kroppen.

»Jeg føler mig værdsat, jeg er glad, men kontraktsituationen kommer jeg ikke ind på,« lød det fra 'AC', der tilføjede, at der forhåbentligt snart kommer en afklaring.

FC Barcelona befinder sig i øjeblikket i en historisk krise og indtager således en sølle placering som nummer ni i den spanske liga.

Senest satte Xavis tropper en 3-0-føring over styr mod Celta Vigo og måtte nøjes med et enkelt point.