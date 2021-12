Onsdagens kamp mellem Watford og Chelsea blev afbrudt i flere minutter grundet en situation på tilskuerpladserne.

Ifølge flere engelske medier skyldtes det, at en tilskuer modtog akut lægehjælp på én af tribunerne.

Årsagen var, at tilskueren kollapsede på tribunen. Læger på stedet fik efterfølgende stabilisere den ramte person, som nu er kørt på hospitalet.

Det skriver blandt andet Sky Sports.

Hændelsen, som skete efter blot et kvarter, beskrives som et 'medicinsk nødtilfælde'. Begge holds spillere forlod banen og befandt sig i omklædningsrummet i over 20 minutter.

