Real Madrid fik en skrækkelig optakt til de kommende storkampe, da klubben lørdag tabte 0-1 ude mod Levante i Primera Division.

Efter 2-2 hjemme mod Celta Vigo senest i ligaen, så betyder nederlaget, at Barcelona er to point foran på førstepladsen, når de to hold mødes i El Clasico i Madrid i næste runde.

Barcelona vandt tidligere lørdag 5-0 hjemme over Eibar, da danske Martin Braithwaite fik debut for Barcelona.

Inden El Clasico har Real en hjemmekamp mod Manchester City i Champions League, og spørgsmålet er, om profilen Eden Hazard kommer til at spille en rolle i de to storkampe.

Belgieren måtte humpe fra banen halvvejs inde i anden halvleg, efter at han lige er vendt tilbage.

Eden Hazard blev ankelskadet i slutningen af november og har siddet ude siden.

Første halvleg blev en ganske underholdende affære, og Real kom til flere muligheder.

Karim Benzema forsøgte sig efter ti minutter, men afslutningen manglede kvalitet, og det samme var tilfældet for Luka Modric kort efter.

Brasilianske Casemiro fik en mulighed på et hovedstød efter et kvarter, da Levante-keeper Aitor Fernandez Abarisketa var ude af sit mål, men bolden gik forbi.

Flere gange manglede Real den sidste skarphed, og Modric forsøgte sig igen med et tørt hug fem minutter før pausen.

Hjemmeholdet fra Valencia forsøgte sig også, men Levante kunne heller ikke score i første halvleg.

Real lagde et tungt pres i anden halvlegs indledning, men Levante fortsatte med at kunne true på kontramuligheder.

Hjemmeholdet virkede til at have det fint med gæsternes boldovertag, og med en halv time igen uden mål holdt Levantes spillere liv i håbet.

Benzema var tæt på, men blev presset til at afslutte i sidenettet, og Hazard humpede ud efter 66 minutter og blev erstattet af Junior Vinicius.

Lucas Vázquez kom på banen i stedet for Isco, men det var José Luis Morales, som stjal overskrifterne med et drømmemål, da han med et brag hamrede Levante foran 1-0 med 12 minutter igen.

Føringen holdt, og dermed må man formode, at både Real-træner Zinedine Zidane og den spanske sportspresse har rigeligt at spekulere over i optakten til Reals kommende storkampe.