De frygtede, at det ville ske igen, og det gjorde det.

For efter de voldsomme fanprotester, der udspillede sig foran Old Trafford, Manchester Uniteds hjemmebane, for blot 11 dage siden, er der igen opstået store protester forud for torsdagens udskudte storkamp mellem hjemmeholdet og Liverpool.

Det skriver flere engelske medier – heriblandt Sky Sports og Manchester Evening News.

Torsdagens kamp er nemlig på ny blevet omdrejningspunktet for massive fanprotester efter det mislykkede Super League-projekt.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

På de sociale medier kan man nemlig se, at flere tusinde United-fans er mødt op foran det ikoniske stadion for at vise deres utilfredshed med Glazer-familien, der ejer klubben.

Fansene mener nemlig, at familien tænker mere på penge, end de tænker på Manchester United.

Forud for aftenens kamp havde adskillige United-tilhængere da også proklameret, at de ville møde talstærkt op foran stadionet.

De engelske medier melder da også om store fangrupperinger lige nu ude foran stadionet i Manchester, men denne gang har politiet været forberedte på de varslede protester, lyder det.

Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Foto: MOLLY DARLINGTON

Derfor er det da heller ikke helt de samme scener, der udspiller sig i England lige nu, som dem folk verden over var vidne til for 11 dage siden, hvor flere politifolk blev såret.

Dengang var protesterne så voldsomme, at kampen mellem de to Premier League-giganter blev udskudt til i dag.

Torsdagens protester har dog udviklet sig markant den seneste time, hvor flere og flere fans er strømmet til.

Tidligere på aftenen kom det ligeledes frem, at Liverpools spillerbus, der var på vej til aftenens kamp, var blevet blokeret af flere biler og fans på vejen til stadion.

Du kan se den blokerede spillerbus nederst i artiklen.

Politiet fik dog hurtigt fjernet de utilfredse fans for at gøre plads til spillerbussen, som nu er ankommet sikkert til kampen.

Glazer-familien, der købte Manchester United i 2005, har sagt undskyld for Super League-ideen til fansene i et åbent brev, men de er altså ikke tilgivet endnu – de er bare blevet endnu mere upopulære.